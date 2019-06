La revoca della concessione ad Atlantia costerebbe allo stato oltre 20 miliardi

Atlantia ko - il M5s chiede la revoca della concessione autostradale : Atlantia sotto pressione a Piazza Affari, dove i titoli della società fanno segnare la peggiore prestazione tra le blue chip. Le quotazioni risentono del dibattito interno...

Autostrade - M5s chiede la revoca della concessione. Di Maio : “Per anni i gestori si sono solo arricchiti” : Il tema delle concessioni al centro del vertice di governo e con una linea chiara del Movimento 5 Stelle, che va all’attacco di Autostrade e annuncia che nella riunione a Palazzo Chigi con il ministro Danilo Toninelli, porterà, in accordo con Luigi Di Maio, la richiesta di revoca della concessione. Una scelta che arriva nel giorno della posa della prima pietra del nuovo ponte Morandi, ma anche in un momento assai delicato, visto che la ...

M5s chiede la revoca della concessione ad Autostrade - Di Maio : “Chi ha sbagliato pagherà” : Il Movimento 5 Stelle annuncia che presenterà questa sera, durante il vertice di governo a Palazzo Chigi, la richiesta di revoca della concessione ad Autostrade. Una promessa che il M5s ha fatto dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova e che oggi è stata in qualche modo anticipata da Luigi Di Maio: "Chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro, pagherà!".Continua a leggere

Sicilia : Ester Bonafede - 'stupita per la revoca della Foss - nessun conflitto d'interesse' (2) : (AdnKronos) - "nessuno ha pensato di comunicarmi nulla - prosegue Ester Bonafede- così come ho appresa dalla stampa del Cda per la revoca della delibera". Poi aggiunge all'Adnkronos: "Stefano Santoro mi aveva consegnato la delibera con la mia nomina affinché io potessi predisporre le certificazioni,

Sicilia : Ester Bonafede - 'Stupita per la revoca della Foss - nessun conflitto d'interesse' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - "Sono molto stupita. Ho appreso dalla stampa della revoca della mia nomina a Sovrintendente della Foss, perché non mi ha mai chiamata nessuno. Né nei giorni scorsi né oggi. Ma io ho la coscienza apposto. Non ho alcun conflitto d'interesse. Mi dispiace molto perché avev

Pamela Prati revoca il mandato all’avvocato Irene Della Rocca - “colpevole” di aver chiesto il cachet a Live : Pamela Prati Nuovo colpo di scena, o più probabilmente una mossa obbligata, nel caso di cronaca che ha come protagonisti assoluti Pamela Prati e l’inesistente Mark Caltagirone. A rivelare lo scoop Dagospia, che ha appunto comunicato ai suoi lettori che la showgirl sarda avrebbe revocato il mandato a Irene Della Rocca, il suo avvocato. Il motivo? Il cachet esorbitante richiesto per presenziare alla tredicesima puntata di Live – Non è ...

Bonisoli contro Bannon. revocata la concessione della Certosa di Trisulti : Alberto Bonisoli contro Steve Bannon? A Collepardo, in provincia di Frosinone, sorge la Certosa di Trisulti, un monastero del tredicesimo secolo che presto si sarebbe dovuta trasformare in un istituto per formare l'aspirante classe dirigente sovranista, una “scuola per nuovi gladiatori” chiamati a d

La concessione della Certosa di Trisulti a Steve Bannon è stata revocata : Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, "a seguito degli esiti dell'attività ispettiva condotta e del conseguente parere dell'Avvocatura dello Stato richiesto qualche settimana fa dal Mibac, ha richiesto al segretario generale di dare impulso alla Direzione Generale competente affinché intraprenda tutte le opportune azioni a tutela dell'amministrazione rispetto alle rilevate criticità in ordine alla ...

Prof sospesa : “Non mi basta essere a scuola”. Salvini aveva promesso la revoca della sanzione : "Io non frequento i social, per fortuna, per cui non so nulla di eventuali critiche o attacchi personali che potrei aver ricevuto lì. So solo che la solidarietà che mi è stata dimostrata, le lettere indirizzate a me, partite da colleghi, alunni e genitori di tutta Italia, mi hanno fatto sentire circondata d'affetto". Rosa Maria Dell'Aria, intervistata da Fanpage.it, ha raccontato il suo calvario delle ultime settimane. La Professoressa, ...

Respinto il ricorso della Juve per la revoca dello scudetto 2006 all’Inter : Il Collegio di garanzia dello sport ha Respinto il ricorso con cui la Juventus chiedeva la revoca dello scudetto 2006 assegnato all’Inter. Lo riporta la Gazzetta.it. Le richieste del club di Agnelli sono “inammissibili” e non possono “più essere oggetto di delibazione alcuna da parte del sistema di giustizia sportiva”. Nelle motivazioni, il Collegio presieduto da Franco Frattini spiega di non essere l’organo ...