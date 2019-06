La Polisportiva Santa Maria di Castellabate diventa “Polo autorizzato Juve Stabia”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) S.S.Stabia è lieta di annunciare che, nell’ambito di un ambizioso progetto di crescita del brand sul territorio campano, è stato sottoscritto dall’Amministratore Unico ing. Vincenzo D’Elia un accordo con ladidel presidente Francesco Tavassi, allo scopo di favorire la crescita e la formazione dei giovani calciatori che con passione e impegno seguono i corsi organizzati dalla scuola calcio cilentana. Ladiviene così ufficialmente un, che coprirà con le sue attività tutto il Cilento in forma esclusiva. L’accordo è stato accompagnato simbolicamente da uno scambio dei gagliardetti, che ha avuto tra i protagonisti anche l’attuale presidente dellaStabia, Andrea Langella, e il socio, Franco Manniello, entrambi felicissimi per l’accordo raggiunto: “Giornate come questa ...

