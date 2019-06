La nuova Juventus di Sarri | spazio alle ali offensive e Cristiano Ronaldo centravanti

La nuova Juventus di Sarri riparte da uno tra Romero e Demiral : Il mercato della Juventus si fa sempre più interessante e coinvolgente. La società di via Galileo Ferraris dopo l'arrivo del tecnico toscano Maurizio Sarri cerca di puntare molto sui giovani. Una vera e propria corsa a due fra Cristian Romero e Merih Demiral verso la squadra bianconera. La Juventus ha l'esigenza di svecchiare il reparto difensivo, pertanto punta molto su giovani talenti. Saranno gli insegnamenti e l'affiancamento a Giorgio ...

Mercato Juventus - da Cancelo a De Ligt : il punto sulla nuova difesa di Sarri : Mercato Juventus – In casa Juventus è iniziata la nuova era targata Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea è pronto per l’avventura in bianconero e, come fatto con gli azzurri, vorrà puntare anche su una grande solidità difensiva oltre ad un super attacco. A partire dal rilancio di Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli proprio […] More

Dybala rischia la panchina nella nuova Juventus di Sarri : Giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presso l' 'Allianz Stadium' ci sarà la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico della Juventus, e secondo le ultime indiscrezioni, il toscano potrebbe incontrare Cristiano Ronaldo nel weekend per conoscerlo e magari confrontarsi sulla Juventus della prossima stagione. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions ...

La nuova Juventus di Sarri : si lavora per portare a Torino Pogba e Milinkovic Savic : La società di via Galileo Ferraris ha bisogno di portare a Torino una serie di calciatori per rafforzare la rosa. Obiettivo numero uno della società la conquista della Champions League l'anno venturo. La Juventus desidera alcuni calciatori di spessore, ma per molti l'impresa di riuscire a portarli a Torino sembra ardua. Da Federico Chiesa, diventato sempre più richiesto da parte di molte società di serie A, a Paul Pogba. Ma la prima cosa cui ...

Sarri Juventus - il tecnico ha chiesto 2 acquisti : modulo e nuova idea tattica : Sarri Juventus- Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, ufficialità annunciata nel pomeriggio di ieri e via al nuovo scenario bianconero in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico toscano avrebbe già puntato il dito su un doppio acquisto. acquisti che potrebbero risultare fondamentali per la nuova idea di […] More

Calciomercato Juventus – Pogba fa tremare il Manchester United : “dopo 3 anni è ora di una nuova sfida” : Paul Pogba pronto a lasciare il Manchester United dopo 3 anni: la Juventus sogna il clamoroso ritorno in bianconero “Dopo 3 anni è il momento di una nuova sfida“, firmato Paul Pogba. Poche e semplici parole che hanno scatenato la fantasia dei tifosi bianconeri che sognano il grande ritorno del centrocampista francese a 3 anni dal suo addio. Pogba parla di ‘nuova sfida’, in questo senso potrebbe essere il Real Madrid ...

L’ascesa di Maurizio Sarri - dall’Eccellenza alla Juventus : adesso l’alba di una nuova era - cambio storico ed inedito : Mancava sola l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, si conclude la telenovela del nuovo allenatore della Juventus, il club bianconero ha annunciato l’accordo con Maurizio Sarri che lascia il Chelsea dopo appena una stagione. Il tecnico è stato protagonista di una scalata impressionante, dalla Serie D alla panchina della Juventus il passo è stato breve, un salto guadagnato tramite la competenza di un allenatore che ha ...

Le notizie del giorno – La nuova Juventus di Sarri - l’undici di Andreazzoli al Genoa - la classifica dei migliori Under 20 del mondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. LA nuova Juventus DI Sarri – CALCIOMERCATO Juventus – La Juventus ha scelto il nuovo allenatore, si tratta di Maurizio Sarri, nella serata di ieri il blitz a Londra di Paratici, è stato trovato l’accordo con i Blues per lasciare libero l’ex Napoli, il club ...

Mercato Juventus - la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Paratici ha incontrato il club! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato. Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky Sport”, Paratici avrebbe incontrato il Lione per parlare di Ndombele. Il centrocampista francese, rappresenterebbe la prima alternativa a Pogba o Milinkovic Savic. Il Lione valuta il giocatore circa 70 milioni […] More

Da Cancelo a Mandzukic : è lunga la lista dei partenti nella nuova Juventus di Sarri : Sono passate tre settimane dall'esonero di Massimiliano Allegri e la Juventus non ha ancora annunciato chi sarà il suo erede. Dopo che le sono stati accostati diversi profili, ad oggi il più accreditato a prendere lo scettro sarebbe Maurizio Sarri, il quale è ancora legato da due anni di contratto con il Chelsea. Da tempo, i dirigenti bianconeri avrebbero raggiunto con l'ex Napoli l'accordo economico in base al quale il tecnico firmerà un ...

Juventus 2019/2020 : Sarri si affiderà al 4-3-3 - ecco la nuova formazione! : Juventus 2019/2020- La Juve ha scelto Sarri. Questo ciò che trapela con insistenza dalle ultime indiscrezioni di radiomercato. L’ex tecnico del Napoli si sarebbe liberato dal Chelsea e avrebbe ricevuto il via libera per il suo passaggio sulla panchina della Juventus. Paratici, come evidenziato nelle ultime ore, avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del tecnico: triennale […] More

Juventus - la nuova idea di Sarri : 4-3-3 e rivoluzione offensiva : Nasce la nuova Juventus di Maurizio Sarri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, sarà annunciato già nelle prossime ore. Un affondo mirato e già definito da Paratici, il quale ha già trovato l’accordo totale con gli agenti dell’attuale allenatore del Chelsea. Come cambieranno i bianconeri con l’arrivo di Sarri? Una rivoluzione offensiva basata principalmente […] L'articolo Juventus, la nuova idea di Sarri: 4-3-3 e ...

Mercato Juventus - doppietta Paratici : addio Cancelo - scelto il centravanti e la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista dell’imminente sessione di Mercato estiva. Dopo la possibile cessione di Cancelo, il quale sarà ceduto al Manchester City per una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro, la Juventus riverserà le sue attenzioni sui movimenti in entrate. Il terzino portoghese […] More

Juventus - Ronaldo caso stupro : clamoroso - nuova svolta sulla vicenda! : Ronaldo caso stupro- Nuovo colpo di scena sul caso Ronaldo legato alle accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga. Secondo quanto affermato da “Bloomberg“, la ragazza avrebbe ritirato le accuse di stupro nei confronti dell’attaccante della Juventus. Una nuova svolta sulla vicenda che “libera” totalmente il portoghese da accuse e pensieri. Come rivelato dal […] More