La mia forza? Combattere il mostro che mi porto dentro

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Laura Rio La presentatrice si racconta come nelle confessioni di «Non disturbare», il suo programma su Raiuno Lei nel programma fa le domande. Gentili, ironiche, empatiche, senza cattiveria. Ma potrebbe tranquillamente stare dall'altra parte del lettone, a rispondere alle domande. Tanto, alla fine il tutto si trasforma in una chiacchierata a cuore aperto. E a lei, Paola Perego, nonostante la nota riservatezza, piace parlare di se stessa. Come fa in questa di intervista, che potrebbe essere avvenuta nella medesima stanza d'albergo di Non disturbare: la seconda serie va in onda su Raiuno da venerdì in seconda serata. In pigiama, ospiti tra le lenzuola di Paola, Elena Santarelli e Paola Barale nella prima puntata e poi a seguire, Malgioglio, Totò Schillaci, Rita Dalla Chiesa, Pierluigi Diaco, Marco Masini, Giancarlo Magalli, Serena Grandi, Sabrina Salerno, Guglielmo Mariotto e ...

antoniospadaro : Matteo Ricci è un modello per la mia vita. Un uomo di Dio che si è impastato con le differenze amandole con passion… - franzrusso : “Scrivo perché non so fare altro. Scrivo perché dopo posso dedicare i libri ai miei nipoti. Scrivo perché così mi r… - GruppoFICamera : RT @msgelmini: Costruiamo insieme un nuovo manifesto per la libertà degli italiani e @forza_italia torni ad essere il partito della speranz… -