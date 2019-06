ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Poche estati sono passate e lantus ha completato la sua transizione antropologica da mangiatoia di Robertini a rifugio dei Cardone: tornano tutti all’ovile, chiun anno sofferto a mangiare risotti allo zafferano a San Siro come Bonucci, chiuna stagione in terra d’Albione a consumare pudding lontano dai genitori come Sarri. Al centro c’è sempre il caldo ruolo materno che la società bianconera assolve nel povero panorama italiano, una nazione nella quale, non solo nel calcio, esiste una strutturale mancanza di uomini d’impresa. È forse anche proprio nel suo assecondare questa paura italiana di mettersi alla prova a lungo, di ridisegnarsi, che lantus vede frustrato da decenni il suo sogno di trionfare in Europa – un luogo più vasto in cui c’è bisogno di qualcuno che lasci casa, una buona volta, nella vita. Con l’annuncio del possibile ritorno di, reduce ...

napolista : La #Juve è l’#Italia, quindi la mamma: riaccoglie #Buffon dopo l’#Erasmus dopo #Bonucci, ecco un altro che ha soffe… - Er_Bipolare : RT @Giovanni_N0: +++Maxi scambio Roma Juventus.+++ Alla Juve vanno Dzeko, Manolas, Florenzi, Totti, De Rossi e le ultime due coppe Italia.… - antani2018 : RT @Giovanni_N0: +++Maxi scambio Roma Juventus.+++ Alla Juve vanno Dzeko, Manolas, Florenzi, Totti, De Rossi e le ultime due coppe Italia.… -