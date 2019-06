ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Sarà discussa nei prossimi giorni la proposta di legge con la quale Parlamento e governo francesi sembrano intenzionati a dichiarare guerra alla diffusionedi contenuti illeciti o, comunque, incitanti al, alla violenza e alla discriminazione. La proposta prevede che i gestori dei motori di ricerca, quelli delle grandi piattaforme di aggregazione di contenuti prodotti da terzi e dei social network debbano rimuovere, entro ventiquattrore dalla richiesta da chiunque ricevuta, qualsiasi contenuto appartenente, almeno in apparenza, alle predette categorie di contenuti. La sanzione per il fornitore del servizioin caso di inottemperanza alle nuove regole e mancato adeguamento alla diffida indirizzatagli dal Consiglio dell’audiovisivo – più o meno la nostra Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – potrà arrivare fino al 4% del fatturato mondiale annuo, una cifra da ...

Cascavel47 : La Francia vuole bandire l’odio online. Ma il rischio censura è elevatissimo - Paul_Gouba : @italianavera333 @LiliaSpasskova @matteosalvinimi Questo è colpa dei politici italiani , ti ricordo di nuovo che ne… - ilcondottierodx : @SeaWatchItaly Xché in questi 13gg,anziché stare in rada e voler a tutti i costi sbarcarli in Italia,nn avete fatto… -