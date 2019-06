La foto di un padre e una figlia annegati mentre cercavano di raggiungere gli Stati Uniti

Come il piccolo Aylan - la foto shock di padre e figlia di 2 anni annegati interroga gli Usa : L'uomo e la sua figlioletta di appena 23 mesi trovati abbracciati a faccia in giù nelle acque del rio Bravo dove sono morti annegati per tentare di attraversare il confine e giungere negli Stati Uniti. La tragedia sta interrogando gli Usa sulle politiche migratore imposte dall'amministrazione Trump.

Applausi ai funerali del padre violento ucciso dalla figlia : «Sei un grande» Video |foto : In 300 ai funerali dell’ex pugile ucciso dalla ragazza per difendere madre e nonna. Quest’ultima abbraccia la bara e la bacia. «Lo ha perdonato subito», dicono le donne del quartiere in lacrime. «Era buono, non un mostro». Tensione con i media

A 2 anni ucciso in casa - il padre confessa : «L’ho fatto per rabbia»|Video|foto : Il 25enne di origini croate fermato per omicidio. Ha detto di aver fumato hashish e di aver colpito il piccolo di 2 anni, ultimo dei suoi 5 figli, dopo aver trascorso una notte insonne. Dopo il fatto si era allontanato, lasciando a casa la moglie 23enne incinta: è stato rintracciato dalla polizia

Milano - bimbo di 2 anni ucciso in casa : fermato il padre 25enne|Video|foto : Tragedia nelle case popolari di via Ricciarelli. All’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, di origine croata, 23 anni, 5 figli, incinta del sesto. Poco dopo gli agenti hanno fermato il padre di 25 anni, nato a Firenze, anche lui di origini croate

Stupro Viterbo - video e foto condivise nella chat di Blocco studentesco e con il padre : “Cancellate - ci sono le guardie” : “Cancellare obbligatoriamente la chat. Sia chiaro obbligatoriamente. No domande”. Erano stati condivisi anche sul gruppo whatsapp del movimento politico Blocco studentesco, l’emanazione giovanile di Casapound, i video del brutale Stupro ai danni di una 36enne di Viterbo, di cui sono accusati i giovani esponenti della tartaruga frecciata, Francesco Chiricozzi (19 anni) e Riccardo Licci (21). Ed è solo alle 23.39 della sera successiva, quando si ...