La figuraccia olimpica dell’opposizione

ilfoglio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Con la, ora si scopre coralmente che Roma non ha un Sindaco se non per fare figuracce e presiedere allo sfregio monnezzaro e maleodorante della città più bella del mondo, okkei. Sarebbe stato meglio se la cosa fosse stata capita con qualche anticipo, c’è chi c’era arrivato, ma fa

milos948 : RAGGI: Sempre più penosa tanto quanto lo è Roma invasa da spazzatura e animali. Raggi, figuraccia olimpica. 'Compli… -