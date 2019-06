La Corte dei conti boccia la flat tax | Gravi gli effetti sul debito

La Corte dei Conti avverte : "No allo shock fiscale in deficit" : Si è svolta oggi la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 presso la Corte dei Conti e il suo Procuratore Generale Alberto Avoli ha messo in guardia sulle possibili conseguenze di quello che Matteo Salvini chiama shock fiscale:"Mettere mano al riassetto delle tasse e dei tributi può considerarsi una priorità. Un'operazione da portare avanti non in un clima emergenziale, ma attraverso ...

Emmanuel Macron - il richiamo della Corte dei Conti : "Francia - il debito preoccupa" : Non è solo il governo italiano a dover far tornare i Conti sul debito, anche la Francia sembra avere qualche difficoltà. A lanciare l'allarme è la Corte dei Conti francese, questa volta sulle finanze di Parigi. Il presidente Emmanuel Macron era stato già avvisato qualche settimana fa da Christine La

La Corte dei Conti avverte sulla flat tax : “A rischio la salute dei conti pubblici” : La flat tax si può fare, ma ci deve essere un processo graduale, altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la salute dei conti pubblici. Questo l'avvertimento lanciato dalla Corte dei conti sulla flat tax che, segnalano, non può essere realizzata in deficit. Il rispetto di queste linee guida è fondamentale per far calare il debito pubblico, che altrimenti colpirà fino a 4 generazioni future.

Corte dei Conti avverte sulla flat tax : "Rischi gravi da un taglio shock delle tasse" : La Corte dei Conti lancia un avvertimento sulla flat tax. Si può fare, ma deve essere graduale, perché un taglio imponente porterebbe “gravi rischi” sulla tenuta dei Conti pubblici. Ma la magistratura contabile solleva perplessità anche sulle tendenze della spesa pubblica. E rimarca la necessità di far calare il debito pubblico, insostenibile per la finanza italiana.Il procuratore generale, Alberto ...

Corte dei Conti : “Debito ai limiti - rischi gravi da un taglio choc delle tasse” : “Il debito italiano ha probabilmente raggiunto i limiti massimi di sostenibilità” e “ha un costo finanziario gigantesco”. Il procuratore generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, analizza così il tema al centro della possibile procedura d’infrazione dell’Europa contro l’Italia. La relazione di parificazione del Rendiconto generale dello Stato 2018 elaborata dai magistrati contabili è il passaggio ...

La Corte europea dei diritti umani ha confermato la condanna all’Italia per il caso Amanda Knox : La Corte europea dei diritti umani ha confermato la condanna all’Italia per il caso Amanda Knox, la donna statunitense accusata di aver ucciso la studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007, poi assolta

Sea Watch 3 : la Corte dei diritti umani di Strasburgo respinge il ricorso della Ong : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha respinto questo pomeriggio la richiesta di ricorso dei migranti e dell'equipaggio della Sea Watch 3, la nave di una Ong tedesca che si trova ormai da 13 giorni nel Mediterraneo, nei pressi di Lampedusa, e attende invano di poter entrare in Italia. La giornata più infuocata tra le istituzioni europee e i membri della Sea Watch è stata sicuramente quella di oggi, quando il capitano Carola Rackete ...

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la controversa legge sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito lunedì che la controversa riforma sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee e violava il principio di indipendenza del sistema giudiziario. La riforma, entrata in vigore nel luglio