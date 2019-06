"La camorra non può tenere in ostaggio la sanità campana" : Roma, 26 giu. (AdnKronos Salute) - Ben 126 arresti di camorra in Campania, "alcuni hanno riguardato l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli". "Domani sarà convocato il Comitato nazionale per la sicurezza e l'ordine pubblico, ci sarà il procuratore Melillo che ha seguito le indagini e chiedo già di p

Braucci : “De Laurentiis non si limiti a denunciare - il Napoli può diventare modello anti camorra” : Maurizio Braucci non avrebbe bisogno di presentazioni. Scrittore e sceneggiatore napoletano. Autore de “Il mare guasto”, collaborò alla sceneggiatura di Gomorra di Matteo Garrone con il quale torna a scrivere nel 2012 per Reality. Promotore culturale, ha avviato laboratori e progetti in luoghi periferici e marginali come carceri e centri sociali (tra i quali il DAMM – Diego Armando Maradona Montesanto). È direttore ...

Sanzioni Usa a quota 8mila unità – Nel caso dell’Italia ci sono la ‘Ndrangheta e la camorra ma non la Mafia né Cosa Nostra : Nel lungo e dettagliato elenco redatto ed aggiornato dal Tesoro americano https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt composto da circa 8mila soggetti suddivisi burocraticamente tra persone fisiche, società e Stati nazionali sotto Sanzioni economiche da parte della Casa Bianca di Donald Trump, nello sterminata lista suddivisa per nazioni e sotto l’intestazione “Italia” compaiono anche i nomi delle associazioni criminali come la ...

Bimba ferita a Napoli - non è un agguato di camorra : motivi personali dietro il raid : Si indaga a 360 gradi ma sembra rafforzarsi l'ipotesi che venerdì scorso chi ha sparato in piazza Nazionale, a Napoli, sia stato spinto da motivi personali. A suscitare dubbi sono le...

Napoli - nella guerra contro la camorra non basta schierare più agenti : Napoli è da decenni la città italiana più esposta sul fronte della violenza criminale. Qui le bande di camorra hanno fatto più vittime negli ultimi venti anni di tutte le altre tre criminalità di tipo ...

Napoli : anche il figlio di un boss in piazza contro la camorra. Procuratore Raho : per la politica non è priorità : Duro l'affondo del Procuratore Antimafia mentre restano gravissime le condizioni della piccola Noemi, operata ieri, ferita da un proiettile al torace

Napoli - Cafiero de Raho : 'Per la politica la camorra non è una priorità' : Piano di prevenzione e repressione, ma dispiegando tutta la "strumentazione" che la nostra legislazione antimafia, la migliore al mondo, ci offre'. Correlati [ Cafiero de Raho ], [ camorra ], [ ...