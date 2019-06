Kylie Jenner ha risposto al fatto che si sarebbe vantata per quanto è ricca al Met Gala

Kylie Jenner starebbe pensando di vendere l’azienda di trucchi : Bye bye Kylie Cosmetics? The post Kylie Jenner starebbe pensando di vendere l’azienda di trucchi appeared first on News Mtv Italia.

Party di dubbio gusto : Kylie Jenner nella bufera - : Marina Lanzone Per il compleanno di una delle sue migliori amiche, l'influencer ha deciso di organizzare una festa a tema The Handmaid’s Tale, una serie popolare negli Usa, senza immaginare le conseguenze Kylie Jenner, l’influencer under 30 più ricca del mondo, ha voluto vestire per gioco i panni di una donna vittima di violenza ad una festa, scatenando contro di sé delle critiche molto dure, che non è solita ricevere. Kylie Jenner ...

Kylie Jenner - l’ancella : il dress code del party è bocciato! : Non è difficile. Quando ci sono termini di cui non conosci il significato, per scoprirlo serve un attimo e uno smartphone. Per esempio, se Kylie Jenner, l’influencer più seguita, famosa e ricca del mondo, avesse cercato su Wikipedia il significato dell’aggettivo distopico, avrebbe imparato che deriva dal sostantivo distopia, «descrizione o rappresentazione di uno stato di cose futuro che, in contrapposizione all’utopia, presenta situazioni ...

Kylie Jenner dà un party a tema The Handmaid’s Tale e partono le critiche dei fan : Imprenditrice, modella e mega personaggio dei social media, oltre a essere inizialmente nota come la sorellastra di quel fenomeno web che è Kim Kardashian, Kylie Jenner è sicuramente una figura che nel panorama mediatico internazionale non passa inosservata. Oggi 22enne, già l’anno scorso Forbes stimava che le sue attività valessero un miliardo di dollari. Ma in queste ore la giovane si sta facendo notare per una sua iniziativa privata, ...

Kylie Jenner e Jordyn Woods starebbero cercando di recuperare la loro amicizia : Dopo lo scandalo Tristan Thompson The post Kylie Jenner e Jordyn Woods starebbero cercando di recuperare la loro amicizia appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner non sa usare l’ascensore da sola e c’è un video che lo dimostra : C'è chi schiaccia i pulsanti al suo posto The post Kylie Jenner non sa usare l’ascensore da sola e c’è un video che lo dimostra appeared first on News Mtv Italia.

Jordyn Woods diventa attrice : la ex BFF di Kylie Jenner ha agguantato un ruolo in una serie tv : "Non sapete mai cosa il mondo ha da offrire" The post Jordyn Woods diventa attrice: la ex BFF di Kylie Jenner ha agguantato un ruolo in una serie tv appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : ecco la pagella dei suoi look street style : Kylie Jenner, classe 1997, ha in mano un impero fondato sul make up ed è bravissima a valorizzare il suo viso utilizzando il trucco. Non è da tutti infatti potersi permettere una chioma white e portarla con disinvoltura! Quanto al suo fisico, ha una corporatura a clessidra, molto mediterranea, con punto vita stretto e seno e fianchi morbidi. Sarà sempre in grado di valorizzarsi al massimo? Vediamolo in questo post. Kylie Jenner, ecco la pagella ...

Puoi vedere la reazione di Kylie Jenner allo scandalo Jordyn Woods in un video del reality di famiglia : Dramma in vista The post Puoi vedere la reazione di Kylie Jenner allo scandalo Jordyn Woods in un video del reality di famiglia appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner : una festa tutta in rosa e con le sorelle Kardashian al completo per la sua nuova linea di bellezza : C'era anche una pista di pattinaggio The post Kylie Jenner: una festa tutta in rosa e con le sorelle Kardashian al completo per la sua nuova linea di bellezza appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner espande l’impero miliardario con lo skincare : Sette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi (beauty) del successo di Kylie JennerSette motivi (beauty) del successo di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie JennerSette motivi del successo (beauty) di Kylie ...

Kylie Jenner beccata dare una “controllata” al famoso lato B di JLO al Met Gala : Uuuuh The post Kylie Jenner beccata dare una “controllata” al famoso lato B di JLO al Met Gala appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner spia il lato B di Jennifer Lopez : Kylie Jenner ha fissato il celebre lato b di Jennifer Lopez al Met Gala ? È questa una delle ipotesi che corre sui social, dopo che è spuntata una foto della kermesse che ritrae la più giovane del ...

Kylie Jenner vorrebbe restare di nuovo incinta entro il prossimo anno : "Parla sempre di avere un altro bambino" The post Kylie Jenner vorrebbe restare di nuovo incinta entro il prossimo anno appeared first on News Mtv Italia.