Juventus | nuovo look per Bernardeschi | il taglio ‘alla Eminem’ scatena i fan FOTO

Calciomercato - le notizie di oggi – La chiave per sbloccare de Ligt - il nome nuovo per la Juventus - le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. LA chiave PER DE Ligt – Dopo la presentazione di Maurizio Sarri la Juventus si prepara a tuffarsi massicciamente sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte ...

Mercato Juventus - De Ligt esclude Cancelo : ecco il nuovo terzino destro! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe ormai ad un passo da De Ligt. Il centrale olandese avrebbe scelto i bianconeri come prossima destinazione futura. Un affare da circa 80 milioni di euro, trattativa che potrebbe sbloccarsi già nel corso dei prossimi giorni. Paratici e Nedved vorrebbero chiudere subito […]

Acquisti Juventus : De Ligt ha detto sì - novità Pogba. Scelto il nuovo terzino : Acquisti Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista in vista dell'imminente sessioni di mercato estivo. Paratici e Nedved porteranno avanti il capitolo cessioni. Cancelo sarà ormai un nuovo promesso sposo di Guardiola la City. 60 milioni la cifra che i bianconeri potrebbero incassare e girare all'Ajax per De Ligt, primo chiaro […]

Juventus - Sarri incontra Ronaldo : definito il nuovo ruolo di CR7 : Juventus – Rivoluzione in casa Juve, Sarri inizia a preparare la sua nuova Juventus, iniziando dalla punta di diamante. Presentatosi come nuovo allenatore della Juventus , Maurizio Sarri , prima dell'inizio del ritiro estivo, vuole avere le idee chiare riguardo alcuni giocatori e renderli subito partecipi del suo progetto. Per questo motivo l'allenatore bianconero nella giornata di venerdì, come […]

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : bianconeri di nuovo su De Ligt - l’offerta è importante : Concorrenza fittissima, ma qualora arrivasse si tratterebbe di un colpaccio. Dall’Olanda rilanciano: la Juventus è tornata in pressing per Matthijs De Ligt. Lo riporta il ‘De Telegraaf’. Secondo il quotidiano, il club bianconero sarebbe pronto ad offrire all’Ajax oltre 70 milioni di euro per portare il giovane difensore a Torino, mossa che avrebbe scavalcato la concorrenza, Psg in testa. Al calciatore 19enne invece ...

Fabio Pecchia : chi è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 e carriera : Fabio Pecchia: chi è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 e carriera In casa Juve il 20 giugno sarà ricordato come il giorno dell’arrivo di mister Sarri. Ma c’è anche il nome di un altro allenatore che circola tra le mura della società bianconera ed è quello di Fabio Pecchia in predicato di sedersi sulla panchina dell’Under 23 della Juventus. Fabio Pecchia alla Juve Under 23, l’indiscrezione ...

Juventus - Douglas Costa svela il suo futuro : "Ora è tutto nuovo - quindi…" : Juventus – Da un paio di settimane si vocifera di un possibile addio di Douglas Costa dalla Juventus. Infatti è lo stesso giocatore brasiliano a rompere il silenzio e fare chiarezza in merito al proprio futuro, manifestando la propria volontà di continuare a vestire la maglia bianconera. Leggi anche: Icardi Juventus, avvistato a Torino insieme a Wanda: trattativa […]

Juventus - annunciato il nuovo colpo : "Trovato l'accordo con la Juve" : Juventus – L'Empoli è retrocesso in Serie B ma i suoi gioielli fanno gola alle big di Serie A. Se Rade Krunic è destinato a vestire la maglia del Milan, per Hamed Junior Traoré ed Ismael Bennacer le pretendenti sono altre. A rivelarlo è il presidente dei toscani Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di 'Radio Bruno'. Per il centrocampista ivoriano, in particolare, la trattativa […]

Salta l'operazione Guardiola. È Sarri il nuovo allenatore della Juventus : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Per lui un contratto di tre anni. Ci sono voluti venticinque giorni per strappare un annuncio definitivo da parte della società bianconera, che, agendo nel silenzio più assoluto, ha lasciato che si sviluppasse una delle spy story di mercato più appassionanti di sempre. Il nome di Maurizio Sarri era stato in ballo da subito, da dopo ...

Juventus - UFFICIALE : Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri : Sarri Juventus UFFICIALE- Come accennato in mattinata, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, stavolta in maniera UFFICIALE. View this post on Instagram OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach #WelcomeSarri A post shared by Juventus Football Club (@Juventus) on Jun 16, 2019 at 6:03am PDT Ecco il comunicato della Juventus Ha […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri

Le notizie del giorno – Le parole di Commisso su Chiesa - il presidente del Lecce si racconta a 360° - Sarri nuovo allenatore della Juventus : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. Commisso SU Chiesa – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

Sarri nuovo allenatore della Juventus - la protesta arriva dai social : chiude il gruppo “Sarrismo – Gioia e Rivoluzione” : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, la protesta dei tifosi del Napoli parte dai social: chiusa il gruppo ‘Sarrismo – Gioia e Rivoluzione’ La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi del Napoli aveva sperato fino all’ultimo in un inaspettato, quanto dolce, dietrofront… che non è arrivato. Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Inutile dire con quanta delusione ...

