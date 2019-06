Juventus | clamoroso | ritorna Buffon Occhio a Szczesny e Perin

Buffon Juventus - Gigi verso il clamoroso ritorno in bianconero : Buffon Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Secondo l’informatissimo giornalista di Sky, dopo aver annunciato che lascerà Parigi ed il PSG, Gianluigi Buffon sarebbe pronto a tornare a vestire bianconero da calciatore. Buffon Juventus, Gigione torna da calciatore La notizia arriva in apertura della trasmissione “È sempre calciomercato” su Sky […] More

De Ligt Juventus - clamoroso : con l'olandese spazio ad un addio illustre! : DE Ligt Juventus- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe analizzando attentamente alcune mosse in chiave acquisti. Come noto, Paratici e Nedved starebbero cercando di convincere De Ligt a dire sì ai bianconeri. Come riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", Nedved avrebbe ammesso: "Siamo ben messi se non dovesse rilanciare

Moise Kean - dopo il flop con l'Under 21 l'addio alla Juventus? Un clamoroso intreccio di mercato : dopo il flop agli Europei con l'Under 21, Moise Kean sembra a un passo dall'addio alla Juventus. Pesano l'ambizione di giocare da titolare in una piazza importante e gli intrecci di mercato. I bianconeri puntano Matthijs De Ligt e così, anche per alleggerire l'esborso economico, Paratici e Nedved av

Clamoroso : “Higuain potrebbe trasferirsi in Italia - non alla Juventus - la situazione : Secondo la Gazzetta dello Sport Rocco Commisso blinda Federico Chiesa e rilancia. Il nuovo patron della Fiorentina non lascerà il gioiello della Nazionale, nonostante il forte pressing di Inter e della Juventus. Commisso vuole rilanciare la squadra gigliata e punta al colpo ad effetto anche in entrata. Nei pensieri del neo-proprietario della Fiorentina ci sarebbe Gonzalo Higuain, sarebbe un colpo che infiammerebbe il popolo viola, il ...

Skriniar Juventus - clamoroso : il difensore deride i bianconeri! : Skriniar Juventus- Un video apparso sui social network, il quale riprende Skriniar intendo a sbeffeggiare la Juventus insieme ad alcuni amici o tifosi interisti durante le proprie vacanze estive. Il difensore dell'Inter ha intonato il coro: "Co, co, come mai, la Champions League tu non la vinci mai". Un coro cantato e ripetuto più volte

Jorginho-Juventus - clamoroso : c'è la rivelazione dell'agente! : JORGINHO JUVENTUS- Secondo quanto trapelato dalle ultime notizie di calciomercato, la Juventus starebbe sondando il terreno con il Chelsea per chiedere informazioni su Jorginho. Di fatto, l'ex centrocampista del Napoli potrebbe rappresentare il primo chiaro obiettivo di Sarri in vista della prossima stagione. Nessuna conferma, ma neanche nessuna particolare smentita. A confermare la possibilità di

Pogba Juventus - il clamoroso indizio social svela il futuro del calciatore? : Pogba Juventus- Paul Pogba si prepara a dire addio al Manchester United in vista dell'attuale sessione di mercato estivo. Secondo quanto riportato dal diretto interessato, il centrocampista sarebbe ormai pronto a dire addio al club inglese per confrontarsi con l'inizio di una nuova avventura. Pogba, inseguito attentamente anche dal Real Madrid e PSG, ha una

Sarri Juventus - clamoroso attacco del sindaco di Napoli : "Sarà un orgasmo" : Sarri Juventus- De Magistris, sindaco di Napoli, come sottolineato da "Sportmediaset", ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina piuttosto decisa nei confronti di Maurizio Sarri dopo il suo passaggio alla Juventus."Ancelotti ci faccia sognare perché battere la Juve di Sarri sarebbe un orgasmo calcistico". Il sindaco ha rivelato tutta la sua amarezza per il trasferimento

Calciomercato Juventus - clamoroso retroscena su Salah : il Liverpool ha rifiutato un’offerta record : Calciomercato Juventus – Ha del clamoroso quanto svela il Daily Mirror: la Juventus avrebbe presentato un’offerta shock per avere Mohamed Salah. La proposta dei bianconeri era di 150 milioni di sterline (168 milioni di euro). Cifre astronomiche e difficilmente veritiere, ma la Juventus ha sicuramente fatto un tentativo per Salah, calciatore che piace alla dirigenza bianconera. Allenatore Juventus, il padre di Sarri spaventa i ...

Clamoroso Matthäus rivela : “James Rodriguez andrà alla Juventus - mi ha detto che lo vuole CR7” : La rivelazione di Matthäus La rivelazione che spiazza arriva direttamente dalla bocca di Lothar Matthäus, su James Rodriguez che andrà alla Juventus. Matthäus in una intervista ad ‘AS’ ha dichiarato di avere parlato col diretto interessato: “Ci siamo ritrovati durante i festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga del Bayern Monaco – ha detto -. Eravamo seduti a un tavolo e abbiamo parlato di tutto, anche di ...

Mercato Juventus - c'è la conferma : clamoroso scambio con la Roma! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport", Juventus e Roma starebbero lavorando in maniera totale sul potenziale scambio Higuain-Manolas. Di fatto, come riportato dalla rosea, il club giallorosso sembrerebbe esser pronto a puntare forte sul Pipita. Una mossa dettata dall'addio imminente a Dzeko, il quale sarebbe ormai pronto a vestire la

Sarri-Juventus - ora cambia tutto : clamoroso dietrofront del Chelsea! : SARRI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall'odierna edizione de "The Sun", il Chelsea starebbe provando a convincere Maurizio Sarri a rimanere sulla panchina dei londinesi anche in vista della prossima stagione. Un nuovo tentativo per cercare di ancorare il tecnico toscano sulla panchina dei Blues. Detto questo, la Juve sembrerebbe esser pronta a convincere il tecnico

Juventus - clamoroso : colpo a sorpresa - ritorna Benatia! : BENATIA JUENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi de "La Stampa", la Juventus starebbe lavorando attentamente per riportato in bianconero Benatia. Il centrale marocchino, dopo 6 mesi negli Emirati Arabi, potrebbe decidere di far ritorno alla Juventus. Una cessione dettata da un rapporto piuttosto complicato con Allegri, solo nell'ultimo periodo, ma che ora, come detto, potrebbe

La rassegna stampa di giovedì 6 giugno – Il nuovo Milan - le parole di Commisso - il clamoroso ritorno alla Juventus insieme a Sarri