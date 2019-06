Juve | a un passo il ritorno di Buffon | sarà il vice Szczesny

Calciomercato Juve - De Ligt ad un passo grazie a Raiola (RUMORS) : Dopo l'arrivo di Maurizio Sarri, entra nel vivo il Calciomercato della Juventus. L'obiettivo principale del club bianconero è quello di rinforzare il reparto arretrato e Fabio Paratici sta trattando da tempo con l'Ajax per De Ligt. Il giovanissimo difensore olandese è stato protagonista di una stagione di altissimo livello, avendo conquistato il "Double" e avendo anche portato l'Ajax in semifinale di Champions League (sconfiggendo ai quarti di ...

Calciomercato Juventus : De Ligt ad un passo - l'Ajax vorrebbe Kean in cambio : De Ligt è il grande colpo per il Calciomercato della Juventus. L’olandese ormai è ad un passo dai bianconeri come prossima destinazione per la sua carriera. Battuta la concorrenza del Psg, ci sarebbe ancora il Barcellona secondo il Mundo Deportivo, ma la trattativa con i blaugrana si è incagliata da tempo sull’ingaggio e così i bianconeri non hanno più rivali. La Gazzetta dello Sport di oggi annuncia in prima pagina che nella trattativa potrebbe ...

Juventus : Cancelo sarebbe ad un passo dall'addio - direzione Manchester City : Questa settimana la Juventus potrebbe mettere a segno alcune operazioni di mercato in entrata, ma anche in uscita. Infatti, se nelle ultime ore Fabio Paratici è stato soprattutto alle prese con l'affare Matthijs De Ligt, al contempo non ha tralasciato le altre piste. Di conseguenza, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Joao Cancelo. La Juve ha ormai deciso di privarsi del portoghese, anche se alcuni tifosi sono un po' ...

Juventus - Rabiot sarebbe ad un passo : sarebbe arrivato anche l'ok della mamma (RUMORS) : Questi sono giorni molto caldi per Fabio Paratici che sta cercando di rinforzare la Juventus. Il direttore sportivo bianconero ha imbastito diverse trattative per regalare a Maurizio Sarri sia in difesa che a centrocampo. Uno degli obiettivi per la linea mediana sembra essere Adrien Rabiot. Il francese è un'opportunità per la Juve che potrebbe assicurarselo a parametro zero. Su questo fronte i bianconeri sarebbero abbastanza ottimisti visto che ...

La Juventus sarebbe ad un passo da Rabiot - salvo inversioni a U di Veronique : La Juventus, a marchio Sarri, necessita di colmare alcune lacune a centrocampo evidenziatesi già negli ultimi due anni durante la gestione Allegri e costate la debacle in Champions League. Per sopperire a queste carenze, Paratici seguirebbe già dall'estate scorsa le vicissitudini di Paul Pogba che da quando nel 2016 si è trasferito al Manchester United, ha lasciato una voragine nella terra di mezzo bianconera. Arrivare al campione del mondo di ...

Juventus - Rabiot ad un passo : c’è l’accordo. Commisso blinda Chiesa : “Nemmeno per 100 milioni” : Rabiot Juventus- Secondo quanto evidenziato da “ChiringuitoTV”, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per il passaggio di Rabiot in bianconero. 7 milioni di euro netti a stagione fino al 2024: questa l’offerta che la Juventus ha presentato al centrocampista francese, offerta che il giocatore avrebbe praticamente accettato. Accordo totale e attesa per la […] L'articolo Juventus, Rabiot ad un passo: c’è ...

Calciomercato Juventus - il giovane talento Hamza Rafia a un passo dai bianconeri (RUMORS) : Giornata importante per la Juventus, in quanto oggi giovedì 20 giugno alle ore 11:00 presenterà ufficialmente il suo tecnico Maurizio Sarri all'Allianz Stadium. Continua però il lavoro della dirigenza bianconera, che è pronta a regalare al tecnico toscano giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Oltre a puntare su giocatori affermati, la Juventus è sempre molto attenta al mercato dei giovani. Basti ricordare negli ultimi anni gli arrivi di ...

Juventus - Sarri sarebbe ad un passo : ironia inglese sul 'mancato' bianconero Guardiola : Questione di giorni, forse di poche ore. Maurizio Sarri è ad un passo dalla panchina della Juventus. Dunque il 'giallo dell'estate' si sta finalmente risolvendo: salvo sorprese dell'ultima ora, sarà l'ex tecnico del Napoli a guidare i bianconeri nella prossima stagione. Sui tabloid inglesi, intanto, si fa ironia sul mancato accordo (o trattativa?) tra la Juventus e Pep Guardiola, accordo molto chiacchierato sul web e sui social in queste ...

Calciomercato Juve - Sarri ad un passo : nella sua formazione ci sarebbero Chiesa e Icardi : Come riporta parte dei media sportivi italiani, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe molto vicino. Paratici è appena tornato da Londra dove avrebbe lavorato per la conclusione della trattativa con il Chelsea. L'ufficialità potrebbe arrivare ad ore. Intanto, starebbe già nascendo la nuova Juventus che sarebbe plasmata sulle idee del tecnico toscano. In difesa le certezze sono Bonucci e Chiellini, mentre è già stato perfezionato ...

Sarri ad un passo dalla Juve : intanto ci sono i nuovi nomi sul mercato come Pogba : La Juventus, attraverso il suo direttore sportivo Fabio Paratici, sta cercando di provare a chiudere la trattativa sul tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. Proprio per questo nella giornata di ieri lo stesso è volato a Londra per iniziare ad intavolare una trattativa finale con il braccio destro di Roman Abramovic, patron del club, ossia la plenipotenziaria dei Blues Marina Granovskaia. Destinazione Stamford Bridge, e trattativa anche per ...

Calciomercato Juventus – Sfuma il colpo Ndonbele : il centrocampista è ad un passo dal Tottenham : Il Tottenham anticipa tutti per Tanguy Ndombele: a giorni l’accordo con il Lione, battuta anche la concorrenza della Juventus In attesa dell’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, il mercato della Juventus vive una fase di stallo. I bianconeri, sempre pronti ad anticipare la concorrenza e a muoversi con velocità e decisione sul mercato, quest’anno, complice l’addio di Allegri, dovranno ‘mettersi in coda’ ai ...

Juventus - cessione Cancelo : City ad un passo - ecco quanto incasseranno i bianconeri : cessione Cancelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Manchester City sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Cancelo. Paratici sarebbe pronto ad aprire alla cessione dell’esterno portoghese, autore di una stagione a corrente alternata. Giusto o sbagliato cedere l’esterno portoghese? La sensazione è che in casa Juventus si punti a […] More