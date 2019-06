Judgment | ora disponibile il nuovo videogioco per PS4

nerdgate

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La ricerca della verità di Takayuki Yagami avrà fine solo quando sarà lui a deciderlo. Ma l’inizio della ricerca parte ora, in quantoè giàper PS4! I Ryu Ga Gotoku Studios hanno l’onore di presentare, la storia di un avvocato caduto in disgrazia che cerca la redenzione in un mondo pieno di corruzione e disperazione. Il detective Takayuki Yagami dovrà utilizzare sistemi di investigazione innovativi per arrivare a capo di un intricato caso nel quartiere a luci rosse di Kamurocho. Ciò che vi sorprenderà saranno gli stili di combattimento unici, ampi colpi in stile Crane, Tiger per sopraffare il nemico con una serie di attacchi potenti, una vasta gamma di armi e EX Actions per sbloccare una nuova dimensione. Vi siete già accaparrati la vostra copia di? L'articolo: orailper PS4 proviene da nerdgate.

