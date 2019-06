Italvolley femminile | tra le 14 convocate per le Final Six ci sono Egonu e Folie

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il ct della Nazionale italianadi volley Davide Mazzanti ha diramato la lista delle 14che prenderanno parte alleSix della Nations League in programma tra il 3 e il 7 luglio a Nanchino in Cina. Il calendario azzurro delleSix L'Italia è nel Pool A insieme a Cina e Turchia, due ossi particolarmente duri per il giovanissimo gruppo azzurro. Le cinesiarrivate al secondo posto un anno fa,padrone di casa delleSix e hanno terminato al primo posto con 35 punti la prima fase della manifestazione. La Turchia presenta uno dei talenti più fulgidi del panorama internazionale, l'opposto Ebrar Karakurt, ed è arrivata al terzo posto nel torneo di un anno fa. Nella prima parte del torneo invece le turchearrivate al quinto posto con 32 punti, due lunghezze in meno dell'Italia quarta. Dopo la sfida del 3 luglio tra Cina e Turchia, il 4 e 5 luglio ...

