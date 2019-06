Italia Femminile | il lato B di Barbara Bonansea fa impazzire i social Foto

Italia-Olanda - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale femminile : dove vedere Italia – Olanda streaming e tv, Mondiale femminile Italia Olanda streaming| Italia-Olanda: Le azzurre sono ai quarti di finale e già questa è da considerarsi un’impresa storica. Eliminata la Cina, adesso l’Italia femminile affronterà l’Olanda, sperando raggiungere il clamoroso traguardo delle semifinali. Italia Olanda in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di ...

L'Italia ai quarti del Mondiale femminile affronterà l'Olanda : Dopo il successo di ieri sulla Cina per 2-0, la Nazionale italiana affronterà le campionesse europee dell'Olanda sabato 29 giugno nell'incontro valido per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. Le ragazze guidate dal tecnico Sarina Wiegman non hanno ancora perso in questa edizione dell

Oltre 4 - 5 milioni di spettatori per l’Italia Femminile in tv : Ancora ottimi risultati in termini di ascolti per l’Italia femminile durante i Mondiali in Francia: il successo contro la Cina è valso l’accesso ai quarti e il record per quanto riguarda lo share. Nel dettaglio, la sfida in onda alle 18.00 su Rai 1 ha conquistato 3,963 milioni di spettatori ed il 30,8% di share su […] L'articolo Oltre 4,5 milioni di spettatori per l’Italia femminile in tv è stato realizzato da Calcio e ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate dell’Italia per la Final Six. Torna Paola Egonu - presente Folie : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la Final Six della Nations League 2019 che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre sono state inserite nella Pool A insieme a Cina e Turchia, le prime due classificate accederanno alle semiFinali dove incroceranno le migliori due compagini provenienti dall’altro raggruppamento (USA, Brasile, Polonia). Le vicecampionesse ...

Mondiali calcio femminile – Italia - il bacio ‘lesbo’ di Aurora Galli fa discutere : la verità va oltre il bigottismo [FOTO] : Aurora Galli immortalata mentre dà un tenero bacio ad una donna fra il pubblico: lo scatto ‘lesbo’ fa discutere, ma la verità va oltre il bigottismo I Mondiali di calcio femminile hanno regalato grande popolarità alle giocatrici azzurre, sempre al centro delle cronache sportive, sulle prime pagine dei giornali e molto seguite sui social nelle ultime settimane. Come spesso accade, la popolarità porta con sè anche qualche noia. È ...

Mondiali calcio femminile - boom di ascolti per l’Italia! 4 milioni di spettatori e oltre il 30% di share per la vittoria sulla Cina : boom di ascolti per la Nazionale Italiana ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre continuano a emozionare il grande pubblico e ormai hanno fatto innamorare un Paese intero che ora sta sognando a occhi aperti con le ragazze di Milena Bertolini. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0 qualificandosi ai quarti di finale della rassegna iridata, l’incontro è stato trasmesso in diretta tv su Rai Uno e ha ottenuto un ascolto ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici? Ben venga… : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia ai quarti di finale : quanti soldi hanno guadagnato le azzurre? Montepremi minimo rispetto agli uomini : L’Italia continua a regalare grandi emozioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno sconfitto la Cina e si sono così qualificate per i quarti di finale della rassegna iridata: l’appuntamento ora è per sabato 29 giugno (ore 15.00) contro l’Olanda in un incontro che potrebbe valere anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel caso in cui la Francia dovesse perdere contro gli USA. Le ragazze di Milena Bartolini ...

Basket femminile - Europei 2019 : Italia-Turchia. A che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Scattano domani gli Europei di Basket femminile. Giovedì scende subito in campo l’Italia, che se la vedrà con la Turchia nella prima giornata di un Gruppo C che prevede anche la presenza di Ungheria e Slovenia. Una partita subito fondamentale per le azzurre, che affrontano la principale rivale per il primo posto nel girone, che assegna il pass per i quarti di finale. Sarà la Nazionale di Cecilia Zandalasini, che è la stella del ...

La rassegna stampa di mercoledì 26 giugno – L’Italia che continua ad avanzare al Mondiale femminile e il calciomercato sulle prime pagine sportive di oggi [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Mondiale di calcio femminile. Quarti : sabato sarà Italia-Olanda : L’avversaria dell’Italia sarà l’Olanda di Martens. E’ questa la sfida che attende le azzurre nei Quarti di finale del Mondiale

Italia-Canada hockey prato femminile - Semifinale Series Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Non è una semplice Semifinale, è l’obiettivo di queste Finals Series 2019 di Valencia per la Nazionale femminile di hockey su prato. Le azzurre guidate da Roberto Carta oggi infatti scendono in campo nella località spagnola per sfidare il Canada nel penultimo atto: in palio, oltre che alla finale del torneo, c’è soprattutto il pass per quanto riguarda lo spareggio olimpico in chiave Tokyo 2020. Per continuare a sognare i Cinque ...

Mondiale femminile di calcio 2019 - Italia è tra le prime otto al mondo : Al Mondiale femminile di calcio 2019 il grande muro azzurro batte la Grande Muraglia. Con un gol per tempo l'Italia supera 2-0 la Cina e si qualifica per i quarti di finale, in programma sabato 29 giugno contro l'Olanda alle ore 15 allo stadio du Hainaut di Valenciennes. Saranno tantissimi gli Italiani davanti alla tv a spingere le #RagazzeMondiali (hashtag di riferimento sui canali social della squadra), come tanti sono stati a tifare ...