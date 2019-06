Italia-Cina | successo in campo e in tv

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) È il Calcio femminile il fenomeno di questo fuori stagione televisivo. Ieri la nazionale femminile ha battuto laqualificandosi ai quarti di finale del Mondiali di Francia 2019 davanti a 4,6 milioni di telespettatrici e telespettatori per una quota d’ascolto del 35,7 per cento.La partita trasmessa da Rai Uno e da Sky, sull’ammiraglia del servizio pubblico è stata seguita da 3,9 milioni di persone (55% uomini e 45% donne), share 30,8% e su Sky da 623mila individui (68% uomini e 32% donne), share del 4,9 per cento.Già la sconfitta con il Brasile ha visto davanti alla tv i pubblici delle grandi occasioni, 7,3 milioni di spettatori (6,5 milioni su Rai Uno e 797mila su Sky), che rimane, per via dell’ora della partita in prima serata, l’ascolto più elevato. Molto alta la quota d’ascolto complessiva 32,9 per cento, questa inferiore ...

AzzurreFIGC : ???? ?? È finita!!! Siamo ai Quarti!!! ?? ?? ? L'Italia si impone per 2? - 0? sulla Cina e si qualifica al turno success… - cristianagire : It's all about heart. ???? • Con tutto il cuore che abbiamo. Fino a quando non perdiamo il fiato. • Stasera ore 18 I… - SkySport : ?? #FIFAWWC– Ottavi di finale ?? #ItaliaCina 2-0 ? #Giacinti (15’) ? #Galli (50’) ???? L’#Italia accede ai quarti di fi… -