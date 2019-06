In Italia EMUI 9 1 su Huawei Mate 20 Pro | 9 1 0 300 rilasciato il 26 giugno

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Si è comportato in modo egregio il20 Pro no brand, avendo ricevuto in tempi record l'aggiornamento con9.1 siglato '9.1.0.300(C432E10R1P16)', di cui vi avevamo più diffusamente parlato in questo articolo in merito all'avvio del roll-out sul mercato globale. Non immaginiamo sarebbe passato così poco prima di vedere il nostro esemplare accogliere la notifica di avvenuta disponibilità: sono bastate poche ore affinché questo si verificasse, che è per noi un motivo di vanto assoluto. Il registro delle modifiche, che vi alleghiamo in chiusura, rivela dell'inclusione della modalità Luna della fotocamera, che vi consentirà di effettuare scatti allo splendido satellite con la massima qualità possibile. Inclusi in9.1 per20 Pro no brandanche i video musicali (one-touch), le suonerie video per contatti specifici ed il supporto alla GPU Turbo ...

OptiMagazine : In Italia EMUI 9.1 su #HuaweiMate20Pro: 9.1.0.300 rilasciato il 26 giugno - infoitscienza : EMUI 9.1 in Italia: tempi per tutti i device Huawei e caratteristiche rilevanti - zazoomblog : EMUI 9.1 in Italia: tempi per tutti i device Huawei e caratteristiche rilevanti - #Italia: #tempi #tutti #device… -