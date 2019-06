Il Volo all’Auditorium Parco della Musica di Roma | info scaletta e ultimi biglietti

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ilall'Auditoriumdi, stasera, per un concerto alla Cavea. Il tour segue il rilascio dell'album, successivo al terzo posto de Ilal Festival di Sanremo 2019 con la canzoneChe Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo.Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto festeggiano quest'anno i loro primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dall'avventura televisiva di Ti Lascio Una Canzone, con Antonella Clerici, ad oggi. Tra le due date un tripudio di concerti in Italia e all'estero, hit ai vertici delle classifiche e fan in tutto il mondo che attendono le date estive del tour de Il.Le prime tappe si sono già tenute e dopo quella del 22 giugno a Palmanova (UD) in Piazza Grande, la prossima è attesa questa sera alla Cavea dell'Auditoriumdiper la quale sono disponibili in prevendita ancora ...

