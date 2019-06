Il survival horror italiano Daymare 1998 si mostra in un lungo video gameplay

Follia Dear Father : Il nuovo survival horror italiano : Destructive Creations è orgogliosa di presentare Follia – Dear Father , un Survival Horror del team di sviluppo italiano indipendente Real Game Machine. Il gioco verrà lanciato quest’autunno su tutte le principali piattaforme – PC, PlayStation 4 e Xbox One – e presenterà anche una versione VR per l’immersione completa su HTC Vive e PlayStation VR. Follia ” è esattamente ...

Il terrificante survival horror Darkwood arriverà su console questo mese : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Darkwood arriverà su Xbox One, PS4 e Switch tra pochi giorni.Per chi non lo sapesse, Darkwood, che è stato originariamente pubblicato su PC nel 2017, è una terrificante esperienza horror che combina esplorazione, combattimento, crafting e sopravvivenza in un mix estremamente insolito.Dopo una sequenza di apertura mozzafiato che riesce subito ad attirare l'attenzione del giocatore, ...