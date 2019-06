Il settimanale ' Chi' rivela | ' Damante si arrabbiò per le foto di Giulia senza costume'

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019)De Lellis e Andreasono state una delle coppie in assoluto più amate di Uomini e Donne. Il loro percorso all'interno del programma di Maria De Filippi è stato molto seguito e apprezzato, tanto da regalare ai due una notorietà enorme sui social. L'influencer conta al momento 4 milioni di fan su Instagram, mentre il bel dj circa due milioni. Dopo alcuni anni di avvincente storia, la relazione dei due è terminata a causa di un tradimento da parte di lui. In un recente evento in cui presenziava l'ex corteggiatrice, lei stessa parlando del suo ex ha fatto il segno delle corna. Il'Chi' hato dei dettagli sulla frequentazione avvenuta tra i due negli ultimi mesi, secondo cui sarebbero stati sempre insieme nell'ultimo periodo, anche se adesso lei sta con il pilota Iannone. U&D, Andreasi arrabbia quandovienegrafata in Senza veli Secondo ...

