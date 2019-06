Il sesso dopo i 50 anni può essere molto divertente

Appalti Reggio Emilia - indagati anche ex vicesindaco e assessore Pd. Il pm : “Abbiamo agito dopo il voto” : Tra i 15 indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità degli Appalti del Comune di Reggio Emilia ci sono anche l’ex vicesindaco Pd e assessore al Welfare Matteo Sassi e l’ex assessore alle Infrastrutture e Beni pubblici Mirko Tutino. Entrambi erano membri della giunta di centrosinistra, il cui sindaco dem uscente Luca Vecchi è stato riconfermato domenica 9 giugno. I due non si erano invece ripresentati ...

Appalti Reggio Emilia - indagati ex vice sindaco e assessore Pd. Pm : ‘Perquisizioni? Abbiamo agito dopo il voto’ : Tra i 15 indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità degli Appalti del Comune di Reggio Emilia ci sono anche l’ex vicesindaco Pd e assessore al Welfare Matteo Sassi e l’ex assessore alle Infrastrutture e Beni pubblici Mirko Tutino. Entrambi erano membri della giunta di centrosinistra, il cui sindaco dem uscente Luca Vecchi è stato riconfermato domenica 9 giugno. I due non si erano invece ripresentati ...

Eliana Michelazzo : «Sono stata raggirata dalla Prati. Dopo 10 anni ho capito che mio marito - con cui ho fatto sesso - non esiste. Chiedo di essere aiutata» : Eliana Michelazzo Eliana Michelazzo non ci sta a passare per la carnefice e vuota il (suo) sacco contro Pamela Prati, rea a suo dire di averla raggirata. In attesa dell’intervista a Live – Non è la D’Urso in onda questa sera su Canale 5, dove confessa che Mark Caltagirone in realtà non esiste, la manager si sfoga e chiede aiuto: “Mark Caltagirone, Marck, Marco… Non esiste se non nella fantasia di qualcuno: io ho mentito ...

sesso - l’importanza di avere un asciugamano da usare dopo : Il Sesso, se fatto bene, è una specie di caos ordinato. Questo è un dato di fatto. Un’assioma che rende incredibile pensare alle tante persone non ancora in posSesso di un asciugamano da Sesso. Se non hai nemmeno l’idea del motivo per cui può esserci bisogno di un asciugamano del genere, c’è da preoccuparsi per la qualità del Sesso che stai praticando e per le persone con cui lo fai. Se non possiedi ...

Sciopero del sesso negli Usa : dopo la legge che proibisce l’aborto le donne danno il via alle proteste : “I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l’autonomia del corpo“: l’attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l’hastag #SexStrike diventato subito virale, lo Sciopero del sesso per protestare contro la nuova legge ...

Sciopero del sesso negli Usa : dopo la legge che proibisce l’aborto le donne danno il via alle proteste : “I nostri diritti riproduttivi sono stati cancellati. Finché le donne non avranno il controllo sui loro corpi non possiamo rischiare la gravidanza. Unitevi a me e non fate sesso finché non riavremo l’autonomia del corpo“: l’attrice e attivista del movimento #Metoo Alyssa Milano ha lanciato su Twitter, con l’hastag #SexStrike diventato subito virale, lo Sciopero del sesso per protestare contro la nuova legge ...

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' (2) : (AdnKronos) - Così, l'assessore veneto senza mezzi termini avverte il M5S: "Se non viene rispettato il contratto di governo, non c'è più governo. E il M5S deve capire che per la Lega l'Autonomia è una battaglia di civiltà ed è vitale. Ma non lo dico io, è quanto affermano tutti, dagli imprenditori a

Autonomia : assessore Marcato - 'approvarla dopo europee o governo non c'è più' : Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - "L'Autonomia sta nel contratto di governo, e siccome siamo tutti uomini di parola, noi della Lega abbiamo rispettato e rispettiamo la parte di contratto proposta dal M5s, così come devono fare loro. E quindi, dato che l'Autonomia sta nel contratto di governo, senza ques

74 giorni dopo il voto - 34 dopo l'insediamento e la nomina dei primi 5 assessori - questa mattina il presidente della Regione ha ... : ... Quirico Sanna, PSd'Az,, assessore degli Enti locali e Urbanistica; Andrea Biancareddu, Udc,, assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; Giorgio Todde, ...