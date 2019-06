Il ritorno del Commodore 64 | a grandezza naturale

wired

(Di mercoledì 26 giugno 2019) (Foto: The C64) Dopo il primo tentativo non proprio così indimenticabile del C64 Mini ritorna il64 questa volta a, con più opzioni e diverse chicche. Si chiama The C64 ed è prodotta da Retro Games preparandosi a uscire per il prossimo Natale 2019. Icona degli anni ’80 e con milioni di estimatori ancora oggi, il64 ha davvero scritto la storia dell’informatica e ha avvicinato a questo mondo tanti futuri sviluppatori e professionisti del settore. Si pensa al C64 (che qualcuno usa ancora anche per lavorare) e subito la mente corre alla tastiera e al controller che hanno lasciato un’orma indelebile in questo segmento. Qualche tempo fa era uscita la versione Mini, ma il risultato era un po’ “meh“, basti dire che la tastiera è finta. Proprio partendo da quella mezza delusione arriva The C64 che riprende le medesime ...

