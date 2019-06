Il prevedibile fallimento del piano di Washington per la Palestina

internazionale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Jared Kushner ha proposto ai palestinesi di rinunciare al loro sogno di uno stato in cambio di denaro. Un prezzo politico che nessun leader palestinese avrebbe mai accettato. Leggi

