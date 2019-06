ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Non sto a spiegare in termini tecnici cos’è il cosiddetto “di”, cioè un accordo tra i partner europei inteso a rispettare certi parametri sui capitoli di spesa dei bilanci statali al fine di evitare lo “sfondamento” di certi livelli di indebitamento oltre i quali una nazione potrebbe incontrare seri problemi a mantenere gli impegni che ha preso con chi gli ha prestato il denaro. Detto questo bisogna però, anche nel merito dell’evoluzione raggiunta dai sistemi economici di vertice nelle economie globalizzate, valutare l’intero complesso dell’interconnessione economica tra i soggetti coinvolti che non può essere ignorato in nome di una libertà dei mercati che non tiene conto dei riflessi poco positivi e molto negativi che l’attuale sviluppo sta assumendo. Per dire, non si può più, nel terzo millennio, dove possono e debbono prevalere i maratoneti della spesa pubblica e ...

Cascavel47 : Il patto di Stabilità? Una punizione ‘chimica’ assolutamente inaccettabile - Paolo885 : “Il dottor @sbarisoni pone come domande a me cose che dovrebbe saper ho scritto anche sul suo giornale pongo da tem… - ninnipetrol : @giopge Mai una parola di Virginia contro il Patto di Stabilità. Mai. ?????#dichestiamoparlando -