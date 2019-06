Il Palermo verso la Serie D poi può ripartire con Ferrero | le ultime sui ripescaggi in

Luna Rossa verso l'America's Cup 2021. La presentazione a Palermo : Dici Luna Rossa e pensi al mare, alla vela, alle notti insonni di tanti italiani che hanno seguito con un tifo da stadio le imprese dell'imbarcazione più conosciuta e che portava con sé il tricolore in giro per il Mondo. Il nuovo team di Luna Rossa è stato presentato al Circolo Vela Sicilia di Palermo, la squadra che tenterà l'assalto alla prossima America's Cup, il più antico trofeo sportivo al mondo, in programma in Nuova Zelanda nel 2021. Ma ...

Palermo verso la Serie A - Pasquale Marino sulla panchina dei rosanero fino al 2021 : Sara Pasquale Marino a guidare la squadra rosanero per i prossimi due anni. Il tecnico ha firmato ieri il biennale con il Palermo Calcio con il chiaro obbietto di portare in Serie A il Palermo, nonostante i 20 punti di penalizzazione. Dopo l’esclusione dai play-off per la promozione in Serie A e tutte le vicissitudini legate alla vecchia proprietà guidata da Maurizio Zamparini, i tifosi si aspettano un deciso cambio di passo della Arkus. ...

Il Traditore - Marco Bellocchio a Cannes : “L’universo di Palermo mi sembrava la luna” : Un film non convenzionale eppure popolare. Un mondo tutto da esplorare “perché io vengo da Piacenza e l’universo di Palermo mi sembrava sulla luna”, una traccia indelebile della recente storia criminale italiana. Tanti erano i desiderata e le sfide di Marco Bellocchio nell’affrontare la figura di Tommaso “Masino” Buscetta prima che diventasse Il Traditore. “Non sapevo nulla di Buscetta se non quel che si è raccontato sui giornali. Quando il ...