Il Mirazur di Mentone è il migliore ristorante al mondo Lo chef argentino Mauro

Il Mirazur di Mentone è il migliore ristorante al mondo : Quella dello scorso anno, a Bilbao, resterà probabilmente l'edizione più memorabile di sempre per i colori italiani, con Massimo Bottura per la seconda volta sul tetto del mondo e...

50 Best Restaurant : il Mirazur di Mauro Colagreco a Mentone sul tetto del mondo : The world 50 Best Restaurant è una classifica annuale mondiale che determina i 50 migliori ristoranti al mondo. A votare sono critici gastronomici, giornalisti ed appassionati legittimati da professioni nel settore gastronomico, ma non solo, anche i 50 chef presenti nella classifica l’anno precedente hanno voce in capitolo, stilando la ‘’chef’s choice’’, che andrà a sommarsi alla classifica dei critici....Continua a leggere