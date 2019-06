Il creatore di Dead Space al lavoro su un titolo narrativo basato su PUBG

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Glen A. Schofield è ildell'ormai (purtroppo) storica saga died ha recentemente annunciato di essere alsu un FPSsull'universo di.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Schofield ha dato la notizia tramite un recente video ed ha aggiunto di essere alla guida di Striking Distance, un team interno di PUGB Corporation e Bluehole Studio. Lo sviluppatore ha dichiarato di aver accettato l'incarico in quanto è a particolarmente eccitato all'idea di poter utilizzare la libertà creativa offerta da, guardando oltre il genere battle royale. Per chi non lo sapesse,è un battle royale che mette 100 giocatori l'uno contro l'altro in una serrata lotta per la sopravvivenza. Bisognerà setacciare le varie aree al fine di recuperare utili armi ed equipaggiamento per arrivare alla vittoria. Brendan Greene (Playerunknow) è un veterano della ...

