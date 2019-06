Il CEO di Huawei contro Google | “perderete 800 milioni di utenti”

Si riaccende la guerra tra Trump e Huawei dopo il ban. Il CEO : “Se mi chiama lo ignoro - è ridicolo” : Sembravano esserci ottimi presupposti per la pace tra Trump e Huawei , dopo il ban imposto a Google coi nuovi prodotti concepiti dall'azienda asiatica e con il blocco degli aggiornamenti relativi anche ai vecchi device già presenti sul mercato. dopo le ampie rassicurazioni del produttore, al punto che il proprio sistema operativo pare essere già in fase avanzata dal punto di vista della progettazione, bisogna aggiungere un ulteriore capitolo a ...

Esclusione device Huawei : il CEO commenta per la prima volta : Quanto è successo nel giro di pochissime ore tra Google e Huawei ha quasi dell'inverosimile: è di questo avviso anche Richard Yu, responsabile del Consumer Business Group dell'OEM cinese (ramo che include tutti i dispositivi Android e PC Windows, così come tutto il resto degli articoli orientati al consumatore in questo momento colpiti dalle sanzioni del governo USA). Il CEO non riesce a comprendere come gli Stati Uniti possano intervenire in ...