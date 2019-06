Il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto pubblico | il 26 luglio uno

Bitter sweet news prima settimana di luglio : Ferit sarà vicino alla verità sull'incidente : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Per la settimana che andrà dall’1 al 5 luglio, saranno moltissimi i colpi di scena a cui assisteremo. Ferit sarà molto vicino alla verità sull’incidente che ha provocato la morte dei genitori del piccolo Bulut e per questo motivo la tensione con Hakan sarà sempre più accesa. Nazli cercherà di superare alcuni test con un nuovo ...

Il Prime Day di Amazon sarà il 15 e il 16 luglio : È quel giorno di luglio in cui, dal 2015, Amazon fa una grossa giornata di sconti per gli abbonati a Prime, il suo servizio per ricevere consegne senza costi aggiuntivi

OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno - Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio : Mentre OPPO Reno 10 sarà presentato il 26 giugno al MWC di Shanghai, per Xiaomi CC9 dovremo aspettare il 2 luglio, quando sarà presentato in Cina. L'articolo OPPO Reno con fotocamera in display in arrivo il 26 giugno, Xiaomi CC9 sarà presentato il 2 luglio proviene da TuttoAndroid.

Sarà un luglio torrido ma con tanti temporali - dicono al Cnr : Sarà un luglio caldo, con temperature stabilmente sopra i 30 gradi, ma con frequenti temporali pomeridiani, causati dall'aria calda che tende a condensare lungo i rilievi per poi precipitare. Ci saranno anche le temute ondate di calore, e una è prevista da domenica 23 giugno. A tracciare lo scenario del clima estivo in Italia è Marina Baldi, climatologa del Cnr, interpellata dall'Agi. "Il caldo che è scoppiato nelle prime due settimane ...

Upas spoiler inizio luglio : la Cirillo sarà in crisi a causa del comportamento di Leonardo : Continuano gli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della prima settimana di luglio, che andrà dal primo al 5, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la pericolosa vicinanza tra Serena e Leonardo. I due infatti cominceranno a conoscersi meglio tanto da indurre la donna ad attraversare una crisi interiore a causa di una decisione di Filippo che li ...

Il 10 luglio la Lazio sarà ricevuta in Campidoglio : Prende forma la stagione 2019-2020 per la Lazio. Confermati i ritiri di Auronzo e di Marienfeld. Il mister Simone Inzaghi,

Svelati i dettagli del battesimo di Archie : previsto per luglio e la Regina non ci sarà : I dettagli del battesimo di Archie Mountbatten Windsor, figlio di Meghan Markle e di Harry, duchi di Sussex, sono stati Svelati. Tra tutti, uno fa più scalpore: la Regina Elisabetta II, grande assente, non presenziará al rito. La reale testolina di Archie verrà aspersa con acqua del fiume Giordano della Royal Lily Font fatta arrivare a Londra appositamente per l'evento. Allo stesso modo fu battezzata la madre, Meghan Markle, poco prima del ...

Previsioni PS Plus di luglio 2019 : quali saranno i giochi gratuiti per PS4? : Sony non ha ancora annunciato ufficialmente i PS Plus di luglio 2019. Naturale, considerando che ci troviamo ancora a metà giugno e che il reveal è dunque previsto solo per giorno 26 del mese, alle ore 17:30 italiane. Eppure sono in tanti - anzi, tantissimi - a sognare già il futuro, incuriositi da cosa possa mettere sul piatto per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus il colosso giapponese del gaming, così da contrastare la rivale ...

Oroscopo luglio - Capricorno : i sentimenti saranno favoriti : luglio sarà il mese dell'azione e delle collaborazioni per i nativi del segno del Capricorno. Ma stavolta non tutte le vostre energie saranno indirizzate verso il fronte lavorativo. Gli affetti avranno infatti un posto di riguardo nel vostro cuore, e da alcuni chiarimenti e più dialogo all'interno della coppia trarrete ulteriore beneficio. Avete avuto forti perplessità negli ultimi tempi, ma nel mese di luglio queste incertezze saranno ...

Oroscopo luglio - Sagittario : sarà necessario aprire dialoghi sinceri con il partner : I nati sotto il segno del Sagittario questo luglio cercheranno di scuotersi e regalarsi qualcosa che li renda completamente liberi di fare ciò che desiderano senza ostacoli o reticenze di sorta. Ma se da un lato riuscirete a ritagliarvi del tempo per voi stessi, dall'altro sarete ancora “imprigionati” da alcuni impegni che vi forzeranno a stare ancora piuttosto difficili. Amore e affetti La vita di coppia sarà costellata di incertezze e di ...

luglio sarà il mese decisivo per capire se Salvini staccherà la spina al governo : Il voto ai ballottaggi per le Amministrative conferma che il centrodestra è l'avversario da battere. Il Pd tiene, ma con notevoli difficoltà. E in estate si capirà cosa ne sarà dell'alleanza al governo.

E3 2019 : ecco tutte le novità della stagione 2 di Apex Legends - sarà disponibile dal 2 luglio : Oggi all'EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legens Season 2 - Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un'inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.Apex Legends Season 2 - ...

ASUS ROG Phone 2 sarà annunciato a luglio in collaborazione con Tencent Games : A seguito delle indiscrezioni dello scorso aprile sul presunto lancio del successore di ASUS ROG Phone nel terzo trimestre 2019, l'azienda ha confermato che ROG Phone 2 sarà presentato a luglio. ASUS ha annunciato una partnership con Tecent Games (PUBG) in Cina per ottimizzare i contenuti di gioco in base al nuovo hardware in modo da offrire agli utenti la migliore esperienza di gioco possibile. L'articolo ASUS ROG Phone 2 sarà annunciato a ...