I lavori per la costruzione della Tav stanno andando avanti

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il cantiere Tav di Saint-Martin-de-la-Porte (foto: LaPresse/Nicolò Campo) Mentre in Italia ancora si discute sull’opportunità di costruire la Tav, la linea ad alta velocità che dovrebbe collegare Torino con Lione ed è uno dei maggiori punti di scontro nel governo gialloverde, l’opera va. Martedì 25 giugno il consiglio di amministrazione di Telt, il consorzio che gestisce idi scavo del tunnel, ha pubblicato i cosiddetti avvisi di interesse per ladel tunnel di base in Italia per un importo di un miliardo di euro, e l’Unione europea ha detto di essere disposta di contribuire in misura maggiore al progetto, a livello finanziario. Gli avvisi di interesse La pubblicazione degli avvisi di interesse precede quella dei bandi veri e propri. In questa fase, le aziende che vogliono prendere parte aisi fanno, subito dopo la pubblicazione ...

