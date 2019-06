I giocatori di Fortnite si scagliano contro Epic per aver messo in vendita una skin

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) I fan dinon hanno preso molto bene la decisione didi vendere una nuova versione di un personaggio in precedenza esclusivo del Battle Pass tramite il negozio in-game, riporta Eurogamer.net.Isostengono che questo vala promessa di vecchia data didi non vendere mai il contenuto del Battle Pass al di fuori del pass e che, mentre le duedifferiscono, questo personaggio era disponibile solo per i possessori del Battle Pass della stagione 5.Lain questione - Summer Drift - è una versione "da spiaggia" di Drift. Nella sua nuova veste, Summer Drift sfoggia un'abbronzatura, pantaloncini corti, una nuova collana e un nuovo tatuaggio sulle gambe.Leggi altro...

