Huawei ha costruito due terzi delle reti 5G al di fuori della Cina

(Di mercoledì 26 giugno 2019) (Foto: PA Wire/PA Images / IPA)ha fatto sapere che la sua tecnologia 5G è presente in circa dueapparecchiature che formano leper internet mobile di quinta generazione al di. A dare l’annuncio è stato Ryan Ding, presidente del team di business carriercompagnia, durante una conferenza del settore. Tech Chrunch riporta che attualmenteè il più grande produttore al modo di dispositivi per le telecomunicazioni 5G. La società di Shenzhen ha all’attivo 50 contratti commerciali al diin paesi come Corea del Sud, Svizzera, Regno Unito Finlandia e altri ancora. Secondo le dichiarazioni di Ding l’azienda ha già fabbricato e spedito 150 mila stazioni base per la trasmissione del segnale 5G.offre ciò che definisce una “soluzione di rete end-to-end o un sistema completo di hardware” che spesso viene integrato, dai ...

