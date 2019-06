Guerra in Yemen | M5S e Lega chiedono di bloccare vendita armi all' Arabia Saudita

Armi - Londra sospende vendita ai sauditi : “Non considerate violazioni e ricadute sulle vittime civili nella Guerra in Yemen” : “Nel processo decisionale il governo ha compiuto un errore di diritto riguardo a un aspetto significativo”. Ovvero “non è giunto a valutazioni conclusive sul fatto che la coalizione guidata dai sauditi avesse commesso violazioni del diritto internazionale umanitario in passato, durante il conflitto in Yemen, e non ha fatto nessun tentativo di giungervi”. I ministri, cioè, non hanno valutato correttamente il contributo ...

Genova - la nave saudita è pronta a riprendersi le armi : “Sono destinate per la Guerra in Yemen - da qui non passa” : “Se davvero un’altra nave saudita dovesse tentare di attraccare a Genova troverà un’altra mobilitazione per impedire di caricare il materiale lasciato a terra e destinato alla Guardia Nazionale impegnata nella guerra allo Yemen”, questa la conclusione della lunga assemblea di ieri sera, convocata dal Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali che ha visto la partecipazione di decine di persone in rappresentanza dei camalli e della ...

Imbarcati dal porto di Cagliari 40 container su un cargo saudita : “Ancora armi per la Guerra in Yemen?” : Un’altra nave delle armi carica in un porto italiano con destinazione finale verso l’Arabia saudita. Dopo il caso Bahri Yanbu, il mercantile finito al centro di una querelle internazionale con boicottaggi a Le Havre e Genova, un carico di nuovi ordigni prodotti in Sardegna e diretti in Arabia saudita che poi li usa per sganciare bombe a pioggia sul...

La nave delle armi arrivata di nascosto a Cagliari : “Caricate bombe per la Guerra in Yemen” : La nave saudita Bahri Tabuk è arrivata questa mattina alle 4 nel Golfo di Cagliari e alle 7 e 30 ha imbarcato alcuni container. La Rete Disarmo non ha dubbi: "Sono state caricate bombe per la guerra in Yemen prodotte dalla RWM di Domusnovas". Anche la CGIL attacca: "I nostri porti continuano ad essere meta di navi del gruppo Bahri per i rifornimenti bellici ai paesi sauditi".

Genova - l'altolà dei portuali : "Non carichiamo le armi per la Guerra in Yemen" : Pina Francone Il caso al porto di Genova, dove una nave che doveva salpare verso l’Etiopia con il carico di materiale bellico è stata fermata dal sit-in degli operatori portuali "Su questa nave volete caricare le armi per la guerra in Yemen e a noi non ci sta bene". Con queste parole i camalli e i portuali del porto di Genova si sono di fatto rifiutati di portare nella stiva della "Bahri Yambu" – in arrivo dalla Francia e bettente la ...

Genova - attracca la nave saudita che trasporta armi. Picchetto dei portuali : “Non saremo complici Guerra in Yemen” : Come previsto, la Bahri Yambu, il cargo battente bandiera saudita che, da quanto trapelato, sarebbe carico di armamenti destinati a Riyad pronte all’utilizzo nella guerra in Yemen, è attraccato intorno alle 6 al terminal Gmt del porto di Genova, nonostante il tentativo del Collettivo Autonomo Lavoratori portuali di impedire l’approdo bloccando l’ingresso degli ormeggiatori del porto con lo striscione “Stop ai traffici di armi, ...