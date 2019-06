Green economy | un motore per l’economia che necessita di piloti adeguati

I sindacati si battano per un salario legato alla Green economy : L’appello all’unificazione dei sindacati lanciato dal segretario della Cgil, Maurizio Landini, il primo maggio d alla piazza di Bologna è chiaramente un tentativo di togliere la rappresentanza sindacale d alla lunga notte nella quale è immersa: organizzazioni sindacali in costante perdita di associati, incapaci di fare i conti col nuovo mondo del lavoro, fuori dai confini da essi tradizionalmente presidiati; i lavoratori flessibili, i lavoratori ...

Economy run - Il GAI riaccende la sfida tra auto Green : Si parte dal Politecnico di Milano e lì si ritorna: vince chi consuma meno. Il GAI (Gruppo Acquisto Ibrido ) associazione culturale con lo scopo di promuovere ed incentivare una mobilità più sostenibile - rilancia la sfida della sua Economy run, da questanno non più riservata ai modelli ibridi: per la prima volta gareggeranno, in una categoria riservata, anche le elettriche. Levento, patrocinato dal Comune di Milano e da Legambiente, si terrà ...

Pd - "Piano Italia" : Green economy - scuola : 13.48 "Uno stipendio in più l'anno da 1.500 euro netti per 20 milioni d'italiani, abbassando le tasse sul lavoro". E' una delle proposte del "Piano per l'Italia" del Pd,presentato dal leader Zingaretti "L'Irpef va riformata,nel senso dell'uguaglianza e semplicità". Sviluppare l'economia sostenibile, fino a creare 800 mila posti di lavoro in 5 anni,e un piano per scuola e università con aiuti alle famiglie più bisognose: sono gli altri 2 punti ...