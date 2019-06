Gramellini | Le ragazze della Nazionale danno ragione a Brera che definì l’Italia «squadra

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il commento di Massimosul CorriereSera riguarda la partita vinta ieri contro la Cina dalladi calio femminile italiana. Mentre saltavo sul divano dopo il gol di Aurora Galli alle cinesi, ho intuito che dentro di me stava cadendo l’ultimo fortilizio del maschio italico.ricorda come, una volta, il calcio, il tifo si tramandavano con un rito di iniziazione patriarcale. Lo si incontrava per la prima volta nel cortilescuola, facendo a botte con i compagni dietro una palla sgonfia, e poi allo stadio, dove si entrava come in un tempio, trattenendo il respiro aggrappati alla manona di papà. Le donne non erano previste in tutto ciò, un universo completamento maschile, dominato e fatto di uomini. Anche quando successivamente le donne si sono avvicinaste al mondo del calcio, sono sempre rimaste marginali, relegate al ruolo di attori secondari o ...

