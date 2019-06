Gold Cup | Giamaica e Curaçao ai quarti di finale | fuori Honduras ed El Salvador

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019)hanno strappato il pass per ididella 25esima edizione dellaCup, ospitata per la prima volta da tre nazioni diverse, ovvero Stati Uniti,e Costa Rica. Nel girone C, terminato nella notte italiana con le ultime due partite,hanno pareggiato 1-1; mentre nell’altra sfida l’ha riscattato le prime due uscite negative, battendo nettamente, per 4-0, El. In classifica, laha chiuso al comando, con 5 punti all’attivo, seguita daed El, a quota 4, e dall’, salito a 3. Seconda piazza per il, in virtù della migliore differenza reti.L'articoloCup,aidied ElCalcioWeb.

DaRonz82 : Questo gran gol di Gaari manda Curaçao ai quarti di finale della Gold Cup. È un’impresa pazzesca per una nazionale… - Giannifrn : RT @delinquentweet: Vi state perdendo la Gold Cup? Peggio per voi. Anche stanotte grandissime emozioni, e i quarti di finale promettono sc… - delinquentweet : Vi state perdendo la Gold Cup? Peggio per voi. Anche stanotte grandissime emozioni, e i quarti di finale prometton… -