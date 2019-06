Ginnastica artistica | European Games 2019 | Mustafina e Derwael pronte a incantare | domani

Ginnastica artistica - European Games 2019 : l’Italia torna in pedana - Marco Lodadio trascina gli azzurri. Tanti big in gara : Vigilia di gara per la Ginnastica artistica agli European Games 2019, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Le gare dei grandi attrezzi incominceranno domani giovedì 27 giugno con la disputa del turno di qualificazione per entrambi i sessi, in palio i pass per l’atto conclusivo nel concorso generale e per le varie Finali di Specialità. Si preannuncia grande spettacolo visto che vedremo all’opera ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : parata di nuovi talenti - Urazova e le americane sugli scudi. L’Italia ci prova : La Ginnastica artistica si è finalmente omologata agli altri sport e da quest’anno andrà in scena il Mondiale juniores riservato a ragazze under 16 e a ragazzi under 18. L’appuntamento è a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno per la prima edizione della rassegna iridata tanto voluta dal Presidente della FIG Morinari Watanabe che ha sempre creduto nelle potenzialità di questa competizione, perfetta per sviluppare il movimento di alcune ...

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Come seguire l’evento - c’è l’Italia : I Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno, la prima edizione della rassegna iridata di categoria si preannuncia altamente appassionante e avvincente con alcuni dei migliori giovani del Pianeta pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. Il format è molto particolare, i turni di qualificazione serviranno anche per definire le classifiche delle gare a squadre e dei concorsi ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Farfalle senza medaglia! Italia giù dal podio - Bielorussia batte Russia : Domenica storta per l’Italia della Ginnastica ritmica agli European Games 2019, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (BieloRussia). Le Farfalle si erano presentate all’appuntamento con l’obiettivo di conquistare delle medaglie e invece tornano a casa a mani vuote, con tanto amaro in bocca al termine di una giornata non eccezionale per le ragazze di Emanuela Maccarani: le azzurre hanno eseguito due discreti ...

Ginnastica artistica - Korea Cup 2019 : Grisetti e Bartolini senza podio nell’ultima giornata - doppia medaglia di Baldassarri : A Jinju (Corea del Sud) si è conclusa la Korea Cup Samdasoo, competizione di Ginnastica che unisce artistica e ritmica. Oggi non sono arrivate soddisfazioni tra i grandi attrezzi dopo i bronzi conquistati ieri da Giada Grisetti e Nicola Bartolini al corpo libero: la lombarda ha eseguito un solo salto al volteggio (13.167) e alla trave si è dovuta accontentare del decimo posto (11.433), per il sardo invece quarta piazza alla tavola (14.350), ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : l’Italia punta su Lodadio e Macchini - Mustafina e Derwael stelle al femminile : Ormai è tutto pronto per tornare in pedana dopo una lunga assenza di gare internazionali, tra pochi giorni la Polvere di Magnesio tornerà a essere protagonista sul palcoscenico: l’appuntamento è con gli European Games che andranno in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Si tratta di una competizione multisportiva giunta alla seconda edizione e pronta a prendersi lo spazio che merita a quattro anni di distanza dal debutto ...

Ginnastica - Italia alla Korea Cup : artistica e ritmica insieme! Giada Grisetti al rientro - ci sono Baldassarri e Bartolini : L’Italia parteciperà alla Korea Cup Samdasoo 2019, evento di Ginnastica che unisce artistica e ritmica: l’appuntamento è per martedì 18 e mercoledì 19 giugno alla Halla Gymnasium di Jeju (Corea del Sud) per la terza edizione di questo torneo. È prevista una competizione individuale con 8 ginnasti qualificati per ciascun attrezzo di ogni sezione e la nostra Nazionale cercherà di fare la differenza con un terzetto di assoluto spessore ...

Ginnastica artistica - Mondiali Juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Campagnaro guida il quartetto femminile : Sono state diramate ufficialmente le convocazioni per i Mondiali Juniores 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Gyor (Ungheria) dal 27 al 30 giugno. L’Italia sarà presente alla prima rassegna iridata di categoria con entrambe le squadre, due quartetti a caccia di un risultato di lusso in un appuntamento importante per la loro crescita tecnica e per il futuro agonistico. Ci sono dei cambi rispetto alla lista presentata pochi ...

Ginnastica artistica - Italia in collegiale al mare : palestra e vacanza a Riccione. Inizia la corsa verso il Mondiale - le azzurre convocate : Arriva l’estate e l’Italia vola al mare. La Nazionale di Ginnastica artistica femminile è pronta per trasferirsi a Riccione dove dal 16 al 26 giugno sarà impegnata nell’annunciato collegiale in Romagna: al mattino tre-quattro ore di allenamento sulle pedane dell’ASD Ginnastica Riccione, poi nel pomeriggio spiaggia, nuotate e divertimenti vari con serata libera. Questo è il modo migliore per unire la preparazione atletica ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Mai Murakami infortunata! L’argento iridato salta Stoccarda. Andrade ko per il crociato : Mai Murakami non parteciperà ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. La notizia arriva direttamente dal Giappone, la capitana delle Samurai non sarà infatti selezionata per la rassegna iridata: dopo aver vinto la medaglia d’argento nel concorso generale individuale a Doha, la 22enne aveva continuato a lavorare per replicare il piazzamento in terra teutonica ma si è ...

Ginnastica artistica - Flanders Team Challenge 2019 : Italia seconda a 6 decimi dalla Romania - Veronica Mandriota quarta : Grande Italia al Flanders Team Challenge, competizione a squadre che è andata in scena a Ghent (Belgio). La nostra Nazionale juniores ha conquistato un prezioso secondo posto con un totale di 155.063 punti, ad appena sei decimi dalla Romania che è riuscita a trionfare con un complessivo 155.696. Le ragazze del DT Enrico Casella si sono rese protagoniste di una gara tonica precedendo il Belgio (154.630), la Gran Bretagna (151.830) e ...

Ginnastica artistica - Clara Colombo nella storia : prima italiana a gareggiare in NCAA! Università e gare negli States : Per la prima volta nella storia una ginnasta italiana parteciperà alla NCAA, il Campionato Universitario Statunitense: Clara Colombo sbarcherà negli States a partire dalla prossima stagione, diventando così un’autentica apripista per la nostra Polvere di Magnesio oltreoceano. L’atleta della Juventus Nova Melzo, reduce dal sesto posto in Serie A1 e in passato anche in Nazionale (ha partecipato a un Trofeo di Jesolo e ai Gymnix nel ...

Ginnastica artistica - Flanders Team Challenge 2019 : le convocate dell’Italia - si ritorna in gara. Cinque azzurrine a Gent : Finalmente si ritorna in gara! Dopo oltre un mese di digiuno, eccezion fatta per il Campionato Nazionale di categoria, si tornerà a fare sul serio nel prossimo weekend con il Flanders Team Challenge. A Gent (Belgio) ben 21 Nazionali si daranno battaglia e ci sarà anche l’Italia con la sua squadra juniores, le azzurrine potranno utilizzare questo test in vista dei Mondiali di categoria in programma a fine mese: sabato 8 giugno spazio alle ...