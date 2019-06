Germania | ondata di caldo eccezionale | uomo si chiude nudo nel frigo di un supermercato

Ondata di caldo record in Germania : introdotti limiti di velocità : La Germania fa i conti con le alte temperature, con picchi di +38°C (un ulteriore innalzamento è previsto nei prossimi giorni), e per tale motivo sono stati introdotti limiti di velocità in 2 autostrade del sud della Sassonia-Anhalt: si teme infatti il “blow–up“, ovvero la dilatazione delle placche di cemento per l’esposizione a temperature elevate e il rialzo dei bordi, oppure che il cemento si crepi. Per evitare rischi ...

Previsioni Meteo - la stagione estiva inizia con una feroce ondata di caldo in l’Europa : oltre +40°C in Francia e Germania : Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dai modelli GFS e ECMWF concordano sullo sviluppo di un’ondata di caldo molto intensa sull’Europa all’inizio della prossima settimana, con temperature di 16-20°C più alte della media al livello di 850hPa fino al weekend del 29-30 giugno. Questo potrebbe spingere le temperature massime pomeridiane quasi in superficie ad oltre +30°C nel sud dell’Inghilterra e fino a +36-40°C su parti di Francia, Benelux ...

Previsioni Meteo - storica ondata di caldo in arrivo in Europa : +40°C anche Germania la prossima settimana! : Previsioni Meteo – I modelli concordano ampiamente sullo sviluppo di un’intensa ondata di caldo su una grande parte dell’Europa centro-occidentale, che partirà dalla prossima settimana e si estenderà probabilmente fino al prossimo weekend. L’evoluzione dei modelli sembra tendere verso un esteso blocco a omega che si svilupperà sull’Europa, con due aree di bassa pressione ai suoi margini, una sul Nord Atlantico e l’altra sull’Europa ...

Ondata di maltempo nel nord della Germania : vento a 110 km/h e pioggia - numerosi feriti : Una violenta Ondata di maltempo ha colpito il nord della Germania: si sono registrate forti raffiche di vento e intense precipitazioni, che hanno provocato almeno 21 feriti. Tre donne e quattro uomini sono stati feriti da un ramo mentre partecipavano ad una festa di matrimonio in una cittadina del land Meclemburgo-Pomerania. Un albero si è spezzato a causa delle forti raffiche alle porte di Berlino ed è caduto ferendo 11 persone. Secondo le ...