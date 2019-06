Genoa | Preziosi a sorpresa | vorrebbe comprare Pinamonti | Gerson per ora dice no

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Enrico, Stefano Capozucca e Alessandro Zarbano hanno trascorso gli ultimi due giorni a colloquio con l'Inter. Sul tavolo tante idee di mercato: dalla sinergia per l'argentino De La Vega al possibile trasferimento in rossoblu di Andrea, passando per le situazioni riguardanti Radu, Salcedo, Gavioli, Rizzo ed Andrew Gravillon. Si è parlato molto a lungo, senza far trapelare nulla ai giornalisti desiderosi di svelare gli scenari della maxi trattativa.piace alpotrebbe presentare un'offerta Parti apparentemente soddisfatte, ma ancora nessuna trattativa chiusa ufficialmente, se non in maniera informale. L'ultimo incontro è servito soprattutto per capire le intenzioni di mister Conte su Andrea. Il baby bomber nerazzurro, la scorsa stagione in prestito al Frosinone, ormai non è più così baby e chiede spazio. L'Inter gradirebbe valutarlo in ...

