Frittata filante di patate

(Di mercoledì 26 giugno 2019)diINGREDIENTI per 4 persone: 4 uova 2medie 4 cucchiai di olio di oliva 100 g di provola un ciuffetto di prezzemolo sale q.b. Preparazione Sbucciate le, tagliatele a cubetti piccoli e friggetele in una casseruola dai bordi bassi in cui avrete messo l’olio. Fatele cuocere a fuoco vivo per circa 10 minuti, salate leggermente e aggiungete la provola a cubetti. Sbattete le uova in una ciotola con un pizzico di sale. Prima che la provola sia completamente fusa, aggiungete le uova sbattute alla casseruola di, distribuitele in modo uniforme e unite anche il prezzemolo tritato. Lasciate cuocere laa fuoco non troppo violento fino a quando la base non sarà dorata e giratela con l’aiuto di un coperchio per cuocere anche l’altro lato. Servite subito ladiaccompagnandola con un’insalata di pomodorini freschi.