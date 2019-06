Forza Italia | Mariastella Gelmini | Anche io alle primarie Forza Italia tornerà il

"Devo entrare in acque italiane" - così la Sea watch ha Forzato il blocco : Chiara Sarra ? La Sea watch forza il blocco: "Siamo entrati in acque italiane" Sea watch, il Pd fa la passerella: "staffetta" dem a Lampedusa Ecco chi è la "capitana" della Sea watch ?videoSalvini: "Non scenderanno"Il messaggio della "capitana" alla Capitaneria di Lampedusa: "Virerò la barca". E la mancata autorizzazione non la ferma "Buonasera, la informo che devo entrare ...

Sea Watch 3 - «Abbiamo Forzato il blocco a Lampedusa - siamo in acque italiane» : La Commissione europea sta esplorando dove poter collocare i migranti a bordo della Sea Watch una volta sbarcati. Il ministro Salvini: «Se sbarcano in Italia sequestriamo la nave»

La Sea Watch Forza il blocco : "Siamo entrati in acque italiane" : Chiara Sarra L'Ong ha violato il no allo sbarco e si dirige verso il porto di Lampedusa. La "capitana": "Porto in salvo i 42 migranti" La Sea Watch 3 alla fine lo ha fatto: ha forzato il blocco ed è entrata in acque territoriali italiane. L'annuncio è arrivato su Twitter dalla "capitana" Carola Rackete: ”Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo". L'ong ...

Sondaggi elettorali Noto : Pd al 25% - Fdi sorpassa Forza Italia : Sondaggi elettorali Noto: Pd al 25%, Fdi sorpassa Forza Italia La vera sorpresa di questo inizio estate è il Pd. Secondo un Sondaggio Noto andato in onda il 25 maggio durante l’ultima puntata di Cartabianca della stagione, i dem guadagnano, rispetto alla precedente rilevazione, un altro punto percentuale salendo così al 25%. Sondaggi elettorali Noto: Pd unito, così si cresce Numeri che al Nazareno non vedevano dal novembre 2017. ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia abbatte la Muraglia cinese con la Forza del gruppo. Si fa la storia! : Azzurre, non svegliateci da questo sogno. La Nazionale italiana di Milena Bertolini non smette di stupire nei Mondiali 2019 di Calcio femminile e, dopo aver conquistato il primato nel proprio raggruppamento, è arrivato uno storico successo contro la Cina, che vale la prima vittoria di un match ad eliminazione diretta del torneo iridato. Con pragmatismo e grande lettura dei momenti del confronto, le nostre portacolori hanno ottenuto il pass per i ...

MondialiDonne. Forza Italia - ma ci vogliono misure più piccole : Le calciatrici sono bravissime. Ma sarebbe giusto che potessero giocare con palloni, campi, porte rosa. Ne migliorerebbe lo spettacolo ed anche le atlete sarebbero molto più tutelate. Altrimenti si rischiano comiche ed infortuni Pallone più leggero, campi e porte più piccoli, tempi ridotti. La rivoluzione del calcio femminile passa anche per la riduzione delle misure. L’Italia è protagonista dei MondialiDonne di calcio in corso di ...

Forza Italia - Maria Stella Gelmini e Maria Carfagna si candidano alle primarie : Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna si candidano alle primarie di Forza Italia. Salgono così a tre – l’altro è Giovanni Toti , che ha salutato le contender con un “più siamo, meglio è” – i contendenti per la guida degli azzurri nel dopo-Berlusconi. La vicepresidente della Camera ha spiegato che ‘scende in campo’ ma che “il leader resta Silvio Berlusconi” che “ha indicato un percorso ...

Primarie Forza Italia - Gelmini : “O si cambia o si muore”. Carfagna : “Mi candido anche io” : Fioccano le candidature ufficiali alle Primarie di Forza Italia. Dopo Giovanni Toti entrano in corsa anche Mariastella Gelmini e Mara Carfagna per la successione a Silvio Berlusconi. "Forza Italia o cambia o muore", ha annunciato la Gelmini, mentre Toti ha spiegato di essere felice perché chi lo ha sempre indicato come "un sabotatore" oggi sposa la sua "diagnosi" e la sua "cura".Continua a leggere

Silvio Berlusconi si riprende Forza Italia? Prima mossa - colpo basso a Toti e Carfagna : Più potere a Giovanni Toti e Mara Carfagna, ma decide sempre Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia ha dato mandato al Coordinatore della Conferenza dei Coordinatori Regionali, Sestino Giacomoni, di convocare la Conferenza per il giorno mercoledì 26 giugno alle ore 14, convocando contempor

Flop del turismo a Scicli - le preoccupazioni di Forza Italia : “Flop turismo e scarsa attenzione verso le borgate. Urge una svolta” a dirlo sono Forza Italia Giovani e Forza Italia Scicli