Ford Puma | debutta il nuovo suv ibrido | ecco come è fatto

Ford Puma - arriva a fine anno il crossover piccolo e ibrido – FOTO : Partiamo da un dato assodato: nel 2018 in Europa la categoria dei suv è cresciuta del 18% e valeva 5,3 milioni di unità (+800 mila sul 2017), un terzo del mercato totale. Gli sport utility di taglia compatta, poi, h anno un tasso di crescita elevatissimo: +37% e 1,83 milioni di unità complessive. Non sorprende, quindi, che la nuova scommessa commerciale di Ford abbia sembianze da crossover di taglia urbana: si chiama “ Puma ”, come ...

La nuova Ford Puma ha lo stesso spirito di quella del 1997 (ma è un suv) : “A volte ritornano” …e con un certo carattere è il caso di dire riguardo alla Puma, il nuovo crossover Ford in arrivo all’inizio dell’anno prossimo che sfrutta il nome della piccola coupé costruita dalla casa tra il 1997 e il 2002 . Anche tra le auto non poteva mancare il gusto vintage che vede il “recupero” degli Anni ’90. Abbiamo avuto modo di vedere e fotografare in anteprima la vettura a Dusseldorf e pur non avendola provata, è stata ...