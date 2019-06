Ford Puma | arriva a fine anno il crossover piccolo e ibrido – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Partiamo da un dato assodato: nel 2018 in Europa la categoria dei suv è cresciuta del 18% e valeva 5,3 milioni di unità (+800 mila sul 2017), un terzo del mercato totale. Gli sport utility di taglia compatta, poi, hun tasso di crescita elevatissimo: +37% e 1,83 milioni di unità complessive. Non sorprende, quindi, che la nuova scommessa commerciale diabbia sembianze dadi taglia urbana: si chiama “”, come la sportivetta a tre porte che la marca commercializzava fino a 17 anni fa. Altro minimo comun denominatore con laoriginale è la meccanica, che deriva dalla Fiesta – rispetto a cui il passo cresce di 9 cm, per 258 totali, mentre la seduta si alza di 60 mm –, più precisamente dalla piattaforma B dell’Ovale Blu. La nuovanon sostituirà la più piccola EcoSport, anzi, la affiancherà a presidio del medesimo e redditizio segmento. Lunga circa ...

