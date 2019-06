Ford Focus ST - Le prestazioni del 2 3 turbo da 280 CV

quattroruote

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Laha confermato i dati prestazionali dellaST con propulsore 2.3benzina da 280 CV e 420 Nm, proposto in alternativa al 2.0 diesel da 190 CV con carrozzeria cinque porte e wagon. 5,7 secondi per toccare i 100 km/h. LaST tocca una punta massima di 250 km/h e raggiunge i 100 km/h in 5,7 secondi (versione cinque porte), un dato migliore di otto decimi rispetto alla versione precedente da 250 CV. Il risultato non è solo dovuto alla maggiore potenza, ma a tutte le soluzioni tecniche adottate, come il miglioramento della risposta dalla turbina twin-scroll grazie alla funzione anti-lag e alla wastegate a controllo elettronico, oltre alla possibilità di cambiare marcia con il manuale sei rapporti senza sollevare l'acceleratore. Entro la fine del 2019 lapresenterà anche una variante con cambio automatico sette marce dellaST, della quale ancora non si ...

