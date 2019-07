FIFA 19 | Disponibile una nuova SBC TOTS Moments – Paulinho

fifaultimateteam

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Electronic Arts ha comunicato che è orala Squad Building Challenges che permette di sbloccare la versione Team Of The Seasondel centrocampista brasiliano19 èsulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

