Fekir al Milan e Suso al Lione | lo scambio potrebbe escludere la partenza di Donnarumma

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CalcioMercato.com riferisce che il, sotto la guida del nuovo allenatore Marco Giampaolo, sta cercando di aggiungere alcuni uomini al proprio reparto offensivo e l'attaccante delè nei radar rossoneri. Il venticinquenne era quasi un giocatore del Liverpool la scorsa estate, prima che un affare da 53 milioni di sterline svanisse negli ultimi minuti, con i Reds che si tirarono indietro per paura di un problema al ginocchio. In questo momento dunque si dice che ilstia inseguendo il nazionale francese e sia desideroso di concludere un accordo cheaggirarsi sui 35 milioni di euro, circa la metà di quello che avrebbe dovuto sborsare il Liverpool lo scorsa sessione di mercato.ha avuto una stagione non brillantissima in Ligue 1 con nove gol e sette assist in 29 presenze, e con il suo contratto in scadenza il suo valore si sta rapidamente deprezzando. ...

Sport_Mediaset : #Milan, contatti con l'entourage di #Fekir: #Suso nell'affare? - marco_ramiccia : @NonEvoluto @MarcoN1979 @ramonaeagle ale, scusa l'off topic ma volevo chiederti: fekir del lione è un nome che risu… - GIUSPEDU : RT @MilanWorldForum: MIlan: scambio di mercato con Lione. Le news -) -