Farmaci | gli italiani hanno consumato 35 milioni di confezioni di antidepressivi nel 2017

Farmaci : gli antidepressivi aumentano i rischi di suicidio : antidepressivi sotto la lente. Secondo una metanalisi dell’Alta scuola zurighese di scienze applicate (Zhaw), questi psicoFarmaci possono aumentare il rischio di suicidio. Il lavoro, condotto dai ricercatori e dai colleghi dell’Ospedale universitario di psichiatria di Salisburgo (Austria), ha preso in esame i dati di numerosi studi clinici con antidepressivi che fra il 1987 e il 2013 sono stati autorizzati dalla Food and Drug ...

Concorso OSS e Farmacista : domande entro luglio : Con scadenza fissata fino al prossimo 11 luglio sono ancora attivi tre concorsi per la professione di OSS e farmacista. I bandi sono stati emanati dall'Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre (OSS); dall'Azienda Locale Socio Sanitaria n°2 Marca di Trevigiana di Treviso e dall'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, per quanto riguarda il ruolo di farmacista. Bando di Concorso per OSS L'Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre indice un ...

Aprire una Farmacia online : 4 consigli utilissimi : Aprire una farmacia online può rivelarsi una scelta vincente: i dati infatti oggi parlano chiaro e questo tipo di business

Concorso biologo - tecnico biomedico - Farmacista e infermiere : scadenza fino al 4 luglio : Ancora aperti 3 concorsi pubblici per la professione di tecnico di laboratorio biomedico, biologo, farmacista e infermiere. I bandi, con scadenza fino al prossimo 4 luglio sono stati pubblicati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (tecnico biomedico - biologo); dal Comune di Porto Sant'Elpidio (farmacista collaboratore) e dall'Azienda Sanitaria Area Vasta 2 - Ancona (infermieri). Borsa di studio per tecnico ...

Appello degli oncologi per Fondo Farmaci innovativi - il ministro Grillo lo rinnoverà : Finora ha permesso a migliaia di malati oncologici italiani di ottenere le terapie più innovative in tempi celeri. È stato una garanzia di acceso a cure e farmaci dai costi altrimenti elevatissimi. Ora, però, il Fondo triennale di 500 mln di euro per i farmaci oncologici innovativi è in scadenza a fine 2019, e se non sarà rinnovato saranno presto a...

Britney Spears : "Manipolata e privata dei miei figli. Mio padre mi costrinse a prendere Farmaci" : Menzogne e manipolazioni, sono queste le accuse che Britney Spears lancia al suo team e alla sua famiglia in una lettera inedita. La cantante parla della difficile fase psicologica e personale attraversata circa dieci anni fa: periodo durante il quale, sostiene la Spears, sarebbe stata messa a tacere e minacciata dalle persone che gestivano la sua carriera e la sua vita.La nota, scritta in terza persona, è stata consegnata ad una fonte ...

Lecce - giovane ragazzo si toglie la vita in carcere - la madre : 'Doveva prendere i Farmaci' : Una terribile tragedia si è verificata ieri sera intorno alle ore 22:00 presso la casa circondariale di "Borgo San Nicola" a Lecce, dove un ragazzo poco più che 30enne ha deciso di togliersi la vita, a quanto pare usando un lenzuolo. Le modalità esatte con cui il ragazzo l'ha fatta finita non sono ancora note, e per questo è stata avviata un'indagine, utile a chiarire ogni circostanza. Quello che è certo è che il giovane era dipendente dagli ...

Cistite e bronchite - attenzione ai Farmaci e agli effetti collaterali : allerta sull’utilizzo degli antibiotici : Risale a qualche settimana fa l’allerta dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su alcuni antibiotici di uso comune. L’ente regolatorio ha diffuso nuove e importanti informazioni di sicurezza sui medicinali contenenti fluorochinoloni (ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, norfloxacina, lomefloxacina): “Sono state segnalate reazioni avverse invalidanti, di lunga durata e potenzialmente ...

Rapinano Farmacia con taglierino e provano a far perdere tracce : un arresto : Roma – Ad esito delle incessanti ricerche scattate appena dopo la segnalazione di una rapina consumata in una farmacia di via Appia Nuova, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno fermato due rapinatori mentre tentavano di far perdere le proprie tracce nel Terminal Anagnina. Si tratta di un 20enne di Frascati, senza occupazione e con precedenti, arrestato con l’accusa di rapina in concorso e un 34enne di Marino, denunciato a ...

I super prezzi dei Farmaci Usa spingono gli immigrati europei a curarsi nei paesi d’origine : Quarantaquattro stati Usa hanno fatto causa a venti Big Pharma accusandole di aver fatto cartello per tenere alti i prezzi di molti farmaci. Nel mirino un modello di gestione della sanità che crea grossi problemi ai cittadini meno abbienti. Che, se sono immigrati europei, tornano spesso nei paesi d’origine per curarsi da malattie importanti...

Ipertensione - nuova allerta dagli Usa : ritirati altri Farmaci [DETTAGLI] : Una nuova allerta arriva dagli Stati Uniti e interessa chi soffre di Ipertensione. Martedì 07 Maggio 2019 infatti, la Food and drug administration, ha comunicato il ritiro di ulteriori farmaci contenenti il principio attivo Losartan: nello specifico sono stati ritirati 19 lotti di Losartan Potassium Tablets USP 25 mg and 100 mg dell’azienda farmaceutica Vivimed. Il farmaco è stato ritirato per la presenza di Acido ...

Veneto : Federfarma - bene ok Consiglio regionale a legge su Farmacie : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità nella seduta odierna il Progetto di legge di iniziativa consiliare n. 393 “Disciplina dell’orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”. La proposta è volta al riordino della normativa regionale

