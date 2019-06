Faceva estorsioni in Croazia per conto dei Casalesi | arrestato ex pugile

agi

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La Direzione investigativa antimafia di Trieste ed il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza hannoa Roma Ovidiu Bali, 44 enne romeno, ex olimpico dei pesi massimi ai Giochi di Atalanta del '96, residente nella capitale, accusato - con altri 7 appartenenti ad un clan camorristico attivo tra il Friuli e il Veneto orientale, già in carcere dal 18 dicembre scorso - di aver commesso piùin, pianificate in Italia, in danno di imprenditori e professionisti. Bali, pregiudicato, mestiere prevalente buttafuori, aveva il compito di intimidire con la sua minacciosa presenza fisica le vittime designate del gruppo criminale cui si vantava di appartenere, munito di delega a passare anche alle vie di fatto, laddove necessario. Controllato più volte con esponenti di spicco della famiglia Spada di Ostia, Bali è stato ...